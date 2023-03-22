Даздраперма, Дрезина, Марксена – какими именами называли пермских детей

Почти сто лет назад девочку назвали Марксеной Козловой. Фото: Госархив Пермского края.

«Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Мокия, Соссия или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, - подумала покойница, - имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифиллий, Дула и Варахасий», - так описывал Гоголь процедуру выбора имени для своего персонажа.

Пиши он свою «Шинель» в начале 1920-х годов, мог бы использовать в повести другие имена: Даздраперма, Даздрасмыгда, Даздрасен, Демир. Думаете, бессмыслица? Нет, это вполне реальные имена, которыми называли детей родители-коммунисты. Даздраперма означает «Да здравствует первое мая», Даздрасмыгда – «Да здравствует смычка города и деревни», Даздрасен - «Да здравствует седьмое ноября», Демир – «Даешь мировую революцию».

В Государственном архиве Пермского края хранятся старинные книги ЗАГС, на страницах которых можно встретить имена, рожденные революцией. Например, Революция, Октябрина и Октябрь. В честь вождей появились имена Марксена, Энгельс и Нинель (Ленин наоборот и с мягким знаком).

- Новыми именами родители-коммунисты нарекали своих вновь рожденных детей и в честь идей, достижений, профессий, имевших в то время особенное значение. Так появились такие имена, как Гранит, Калий, Вольфрам, Дрезина, Танкист, Идея, Искра, Товарищ, Декабрист, Атеист и многие другие, - рассказали в Государственном архиве Пермского края.

Традиция давать детям необычные имена продолжается в Прикамье до сих пор. Уже не говоря о мальчике по имени Люцифер, известном на всю Россию, пермских детей называли Космос, Арес, Никон, Илай, Милан, Луна, Весна.

Впрочем, именоваться Весной намного приятнее, чем Даздрапермой или Дрезиной. Так что прогресс налицо

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