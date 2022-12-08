«Будем помнить ее светлой и прекрасной». Умерла бывшая журналистка пермской «Комсомолки»

Светлана запомнилась коллегам своей улыбкой. Фото: архив "КП"

Печальная новость пришла в эти дни из Москвы: скончалась бывшая журналистка «Комсомольской правды» в Перми Светлана Козлова.

- Светлана была необыкновенно душевным человеком и очень талантливым журналистом, - говорят ее коллеги по «Комсомолке». - Она уехала из Перми еще несколько лет назад. Хотела развиваться, мечтала стать драматургом.

В Москве Светлана поступила в магистратуру Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и окончила ее с отличием.

- Потом Света поступила в мастерскую Юрия Арабова и уже несколько лет сама преподавала во ВГИКе, - сообщили в соцсетях ее коллеги. - Ее очень любили студенты. Она писала короткие пронзительные пьесы и сценарии. По ее пьесе «Папка» было больше всего постановок в разных театрах страны. В Хакасии несколько лет назад по ее пьесе создали спектакль «Холодная земля». И Света всегда радовалась как ребенок. Она бесконечно любила театр, но и мечтала еще больше писать для кино. Боготворила Юрия Арабова и была счастлива от того, что ее мечта сбылась, - она осталась во ВГИКе, защитила кандидатскую, строила грандиозные планы. Умная, талантливая, прекрасная, постоянно совершенствовалась и поддерживала других. Так красиво улыбалась и была полна любви к жизни. Боже, какая горечь и несправедливость.

30 ноября у Светланы был День рождения. Она отвечала на сообщения коллег и друзей в соцсетях, а 3 декабря пришла страшная новость: пермячка умерла в «ковидном» отделении больницы.

Слова соболезнования появились и на официальном сайте ВГИКа:

- Светлану Сергеевну уважали и любили преподаватели, коллеги и студенты. Такой мы ее и будем помнить - светлой и прекрасной. Ректорат, преподаватели, сотрудники института выражают искренние соболезнования родным и близким Светланы Сергеевны.

ОФИЦИАЛЬНО

Светлана Сергеевна Козлова - преподаватель кафедры драматургии кино, кандидат искусствоведения. В 1993 году окончила Пермский институт искусств, режиссёрский факультет, в 2015 году сценарно-киноведческий факультет ВГИК (мастерскую Ю.Н. Арабова), а затем аспирантуру ВГИК. Преподавала дисциплины «История театральной драматургии», «История и теория театральной драматургии».

Лауреат и финалист конкурсов «Евразия» (2007-2011), «Балтийская драма» (2011, Финляндия), «Действующие лица» (2009, 2011), «Премьера PRO», «Маленькая премьера», Международного Волошинского конкурса (2012-2014), «Папка» (2022 г). Пьесы публиковались в журналах «Современная драматургия», «Вещь», сборниках драматургии.