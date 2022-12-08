Экономьте время с помощью онлайн сервисов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласитесь, ритм современной жизни сейчас таков, что каждый человек одномоментно решает большое количество вопросов, выполняет множество задач. Для того, чтобы все успеть, мы активнее используем онлайн-сервисы, которые помогают нам экономить время при выполнении рутинных задач.

В настоящее время все больше пермяков выбирают удаленные способы оплаты услуг ЖКХ, ведь они не требуют посещения банка или офиса управляющей компании, все платежи можно совершить, зайдя на сайт самих организаций, предоставляющих услуги, через мобильную и веб-версию Сбербанк Онлайн или при помощи сервиса автоплатежей. По данным Сбербанка, более 80 % всех регулярных платежей жители Пермского края совершают дистанционно.

Но ритм современной жизни меняет не только привычки людей, но и требует от Банков постоянного совершенствования их мобильных приложений. Так, например, в приложении Сбера появился новый сервис «ДОМ», который позволяет собрать все платежи за услуги ЖКХ в одном месте.

Счета на оплату привязываются автоматически по адресу владельца банковского счета. Кликнув в «СберБанк Онлайн» на карточку «ДОМ» в ленте операций меню «Платежи», вы попадаете в раздел со счетами за квартиру, достаточно проверить актуальность адреса, предложенного системой. Также, с помощью сервиса «ДОМ» можно оплачивать счета по нескольким объектам – просто добавив необходимый адрес, система автоматически «соберет» все квитанции по нему, которые ранее были оплачены в приложении. При этом перечень платежей можно расширить, добавив дополнительные услуги – домофон, охрана, налоги и даже страхование недвижимости.

Напомним, что для удобства клиентов в Сбербанк Онлайн существует опция "поиск по адресу", c помощью которой плательщики Пермского края, используя компьютер или смартфон, могут легко найти и оплатить задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

Данный сервис позволяет найти начисления по большинству абонентов, чьи поставщики услуг ЖКХ доступны к оплате в онлайн-банкинге Сбербанка. Чтобы воспользоваться функцией, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн выберите пункт "Платежи", далее - "ЖКХ и домашний телефон", затем - "Квартплата" и далее "Поиск по адресу". Внесите ваши данные в поля "Населенный пункт", "Улица", "Дом" и "Квартира".

И самое приятное – использование удаленных каналов обслуживания экономит не только время, но и деньги. При оплате через онлайн-сервисы тех квитанций, где есть комиссия с физического лица, ее сумма будет в разы меньше, чем если оплачивать через кассу в отделении банка.