В Перми подвели итоги конкурса «Лучший читатель Прикамья»

В этот раз краевой этап прошел в онлайн-формате

Сегодня, 8 декабря при поддержке Министерства культуры Пермского края, на территории Дворца детского (юношеского) творчества Перми состоялась церемония награждения победителей ежегодного краевого конкурса «Лучший читатель года». О том для кого и для чего проводится конкурс, в эфире радио КП Пермь 96.6 фм, рассказала замдиректора краевой детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина Ольга Политова.

Как проходит конкурс «Лучший читатель Прикамья»?

- Конкурс проводится с 2006 года и уже стал долгожданным событием для юных книгочеев Прикамья. В этом году свои силы в интеллектуальном баттле решили попробовать свыше 400 детей – представителей более 60 библиотек Пермского края. Традиционно претенденты на звание «Лучшего читателя года» определяются детскими библиотеками края. Выбор участников зависит не только от количества прочитанных книг, учитывается объем произведений и внимательность их прочтения, количество посещений библиотеки.

В этот раз краевой этап прошел в онлайн-формате. Подросткам в возрасте от 12 до 14 лет предстояло выполнить необычные литературные задания и продемонстрировать свою эрудицию, логику, внимательность, а самое главное – знание современных и классических детских литературных произведений.

По решению экспертного жюри финалистами конкурса стали 15 талантливых и целеустремленных ребят. Все они встретились сегодня в зале Дворца детского (юношеского) творчества (Сибирская 29). Участников ждала интерактивная программа и самое волнительное событие – торжественное объявление победителя конкурса и заслуженная награда – звание «Лучшего читателя года». Победителем стала Есения Теплоухова из Горнозаводска. Наградой стал комплект книг детской литературы.

Насколько значим этот конкурс для краевой детской библиотеки?

- Для нас это одно из главных мероприятий в году. Конкурс проводится для читателей 12-14 лет, это осознанный возраст, когда подросток сам может выбрать для себя книгу. Это уже самостоятельный читатель. В этом году конкурс проходит традиционно. Мы проводим его в три этапа : муниципальный, краевой и финал.

Что мотивирует участников?

-Сами участники уже активные ребята, чаще всего активисты. Мотивация их в том, чтобы посоревноваться с такими же ребятами, и доказать себе насколько я больше читаю, чем другие. Чтение литературы для детей это источник обширных знаний. Современная детская литература дает им кладезь информации , расширяет кругозор. Некоторые вопросы родители не обсуждают с детьми. И знание литературы восполняет эти пробелы.

Что надо сделать нам взрослым, чтобы дети больше читали?

- В каждом возрасте нужен разный подход , то что подросток сидит в гаджете постоянно , это я считаю уже упущение предыдущих этапов воспитания. Привлечение к чтению должно начинаться еще в детском саду. Иногда родители говорят «Надо!», но это слово нельзя употреблять. Тут надо исходить из интересов ребенка. На сегодняшний день много различных направлений и тем в детских книгоизданиях, много авторов и на каждого ребенка можно найти свой интерес. Например, комиксы раньше воспринимались , что это не литература, сейчас уровень этого графического романа немного выше, он для читающего ребенка наоборот даст толчок. Любое чтение идет плюсом, будь то комикс, журнал или статья.

Мы очень рады, когда читатели наши выходят на наш сайт, там проводим онлайн викторины, онлайн мероприятия. У нас есть рубрика «Что почитать», сотрудники библиотеки рекомендуют современных детских авторов. Таким образом узнавать новинки для наших читателей удобно и комфортно