В Перми два энергетика упали в оборвавшейся люльке с 26 метров

В ходе работ люлька оторвалась от стрелы автогидроподъемника и упала с высоты 26 метров. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

7 декабря в Мотовилихинском районе Перми произошел групповой несчастный случай на производстве. ЧП, где один работник погиб, а второй получил телесные повреждения, случилось в филиале «Россети Урал» - Пермэнерго.

О произошедшем сообщили в группе ВКонтакте «Энергетик, электрик, электромонтажник»:

- В филиале «Россети Урал» - Пермэнерго при производстве работ с применением автогидроподъемника по снятию переносного заземления с грозотроса КВЛ 110 кВ произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом, - говорится в посте. - В ходе работ люлька оторвалась от стрелы автогидроподъемника и упала с высоты 26 метров вместе с двумя членами бригады. В результате падения с высоты один работник погиб на месте, а второй был доставлен в больницу.

Специалисты назвали модель поврежденного подъемника и сообщили, что до выяснения обстоятельств и причин происшедшего, необходимо приостановить применение всех автомобильных рычажно-телескопических подъемников этого производства.

Несчастный случай прокомментировали «Комсомольской правде» в филиале «Пермэнерго».

- Причинами инцидента не являются нарушения правил охраны труда при работе в электроустановках или электротравма. Работает специальная комиссия, которая проводит проверку всех обстоятельств случившегося, - пояснили «КП» в пресс-службе компании.

А в СУ СКР по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, - Ред.). Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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