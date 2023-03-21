Весна. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот она - долгожданная пермская весна! Правда, 21 марта 2023 года в Пермь пока пришел астрономический вариант весны. Рассказываем, что это обозначает.

Солнце становится ближе

Знатоки географии знают, что Пермь находится в Северном полушарии Земли. С точки зрения астрономии, 21 марта 2023 года Солнце переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное полушарие, что обозначает наступление в них астрономической осени и весны соответственно.

Еще одно известное астрономическое понятие, которое приходится на 21 марта 2023, называется днем весеннего равноденствия. Суть этого уникального природного явления состоит в том, что в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к небесному светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах мира день почти равен ночи.

Промежуток времени между двумя одноименными равноденствиями называют тропическим годом, в современном мире он принят для измерения времени. Тропический год сейчас приблизительно составляет 365,2422 солнечных суток.

В Пермском планетарии рассказали, что в день весеннего равноденствия 21 марта 2023 также можно буде т увидеть еще одно астрономическое явление – новолуние. Луна при новолунии не будет видна на ночном небе, так как в этот период она очень близка к Солнцу на небесной сфере и будет повернута к пермякам ночной стороной.

«Сегодня лучший временной промежуток для поиска слабых небесных объектов, таких как: звездные скопления, туманности и галактики, поскольку нет излишнего лунного света», - отмечают в планетарии.

История дня весеннего равноденствия

В 2023 году весеннее равноденствие наступило 20 марта в 21:45 по Гринвичскому времени в Лондоне. На большей части России это произошло утром 21 марта 2023. В Перми долгота дня 21 марта 2023 года составляет 12 часов 17 минут.

По современному григорианскому календарю в долгосрочной перспективе весеннее и осеннее равноденствия выпадают на одни и те же даты. При этом, возникают небольшие колебания дат равноденствий. Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние — на годы перед високосными.

За время существования григорианского календаря рекордно раннее весеннее равноденствие случилось 19 марта 1696 года - его продолжительность составила 15:05. Самое позднее произошло 21 марта 1903 года - 19:15.

Всемирная электронная энциклопедия отмечает, официальная дата весеннего равноденствия в григорианском календаре выбрана не случайно, так как 21 марта 325 года состоялся Первый Никейский собор, который установил время ежегодного празднования Пасхи христианской церковью в первое воскресенье после первого полнолуния после 21 марта.

Традиции дня весеннего равноденствия

Главные приметы на день весеннего равноденствия можно найти в «Календаре событий». Оказывается, наши предки в далеком прошлом времена года определяли по положению солнца. Весна начиналась еще и с видимых обновлений в природе: первого весеннего грома, набухания почек на деревьях, буйного роста зелени.

Что интересно, в древней Руси на весеннее равноденствие приходилась… Масленица, которая затем стала менять свои даты из-за сроков наступления церковного Великого поста.

Этот день еще называли солнцеворотом. На него начинают прилетать «посланцы Рая» - жаворонки, которые несут с собой долгожданное тепло и пробуждение природы от долгой зимы. Было и другое название – «Сороки». В старину считали, что на весеннее равноденствие прилетает именно 40 видов птиц.

На весеннее равноденствия приходился и день вербы. К этой дате она уже должна была распуститься, «осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни.

По народным приметам, если в день весеннего равноденствия облака плывут по небу быстро и высоко, то и погода будет доброй. Если же вдруг нагрянет метель и снег ляжет на поля волнами - к хорошему урожаю хлеба и овощей.

В день весеннего равноденствия обычно пекли печенье в виде птицы. Одну часть раздавали детям, которым полагалось зазывать жаворонков, другую дарили тому, кто первым увидит эту птицу.

Ссорится в день весеннего равноденствия точно было нельзя. Кому потом охота провести весь год в ссорах и разногласиях? Этот день следует провести мирно и весело, в кругу родных и близких.

А еще, загаданные сегодня желания должны обязательно сбываться. Сны на день весеннего равноденствия считались вещими.

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