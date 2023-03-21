Летучий вирус кори добрался до Приволжья

Сейчас проводится подчищающая иммунизация от кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Коревая инфекция - одна из самых контагиозных, - объясняет заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. – Передается она воздушно-капельным путем, и если, к примеру, корью заразится житель многоквартирного дома, то вентиляция даст повод расширить количество его контактов до всех соседей, проживающих с ним по одному стояку.

Страдают легкие и головной мозг

Сейчас заболеваемость корью активизировалась - в глобальных масштабах. В одной только Индии в январе было зафиксировано 11 тысяч заболевших, а в феврале - уже 32 тысячи.

Опасность коревой инфекции в том, что болезнь эта протекает тяжело и сопровождается высокой смертностью. Причем корь перестала быть чисто детской болезнью. Если пациент перенес корь, у него могут сформироваться тяжелые осложнения, которые в 30% случаев приводят к инвалидности. Чаще после перенесенной болезни у человека страдают легкие и головной мозг.

В России ситуация по заболеваемости корью пока благополучная, но случаются и локальные вспышки, часть из них была зарегистрирована в Приволжье. К примеру, в Самаре первые сообщения о заболевших корью начали появляться еще в декабре 2022 года. Инфекцию сюда привезли мигранты, которые никогда не делали прививки от этой инфекции. Заболевших здесь до сих пор продолжают выявлять. Дело доходит до того, что на подъездах домов в Самаре расклеивают объявления, в которых просят жильцов из-за выявленного в доме случая кори предоставить сведения о вакцинации или экстренно сделать себе прививку.

Тревожные новости приходят и из Башкортостана: здесь в начале марта корью заразился ребенок, вернувшийся из Таджикистана, и еще один, контактировавший с ним. А через неделю диагноз подтвердился еще у двоих детей и взрослого, отдыхавших в Египте.

В марте шесть случаев выявили в Оренбурге, Орске и Оренбургском районе. Среди заболевших – пять взрослых и один ребенок. Из них два диагноза подтверждены лабораторно, остальные находятся в работе.

Подчищающая иммунизация

Вирус кори называют «летучим» - после контактов с заболевшим непривитый человек заболевает в 95 - 97% случаев. Поэтому опасность распространения коревой инфекции по Приволжью реальная.

Осложняет ситуацию тот факт, что в течение трех последних лет медицина вела борьбу с ковидом, поэтому появилась прослойка населения, не охваченная вакцинопрофилактикой от кори. К тому же свою лепту в распространение инфекции вносят и антипрививочники. Их отказ от вакцинации также ведет к росту распространения болезни. Нередко вспышки кори регистрируются в роддомах, куда поступают непривитые мамочки и где находятся невакцинированные детки.

- Чтобы уберечься от тяжелой инфекции и остановить корь, сейчас проводится подчищающая иммунизация, - объясняет Ирина Викторовна. - Сделать это будет возможно, когда прививками будет охвачено не ниже 95 - 98% населения. И сейчас каждая поликлиника выбирает по документации детей и взрослых, которые не болели корью, не были привиты или вакцинировались только один раз. Все они подлежат незамедлительной вакцинации коревой вакциной.

ВАЖНО

Симптомы кори проявляются с белесых пятнышек на слизистой оболочке рта. Далее следует резкий подъем температуры до 38 - 39,5 градуса. Затем появляется характерная для кори пятнисто-папулезная сыпь. Сначала на лице, потом она спускается на руки, а далее – по всему телу. Из-за интоксикации организма у заболевшего могут появиться слабость, недомогание и светобоязнь.

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