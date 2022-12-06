Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2022 13:01

В Перми дочь героя ВОВ замерзает в церковной сторожке на набережной Камы

Ее жуткую лачугу отгородили от помпезной набережной высоким забором
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Обед Александра Степановна готовит на плитке, обогревается тоже электричеством.

Обед Александра Степановна готовит на плитке, обогревается тоже электричеством.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В крохотном полуразрушенном домике возле набережной Камы живет дочь ветерана войны Александра Степановна Суворова. Ну как живет – выживает. В доме нет ни отопления, ни воды. В стародавние времена тут ютился сторож Кафедрального собора.

В прихожей холод как на улице. Оконная рама не держит тепла.

В прихожей холод как на улице. Оконная рама не держит тепла.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гуляющие вдоль реки пермяки даже не догадываются, что здесь может обитать одинокая 80-летняя женщина. Когда набережную реставрировали, возле сторожки поставили высокий забор из профнастила, чтобы не портила вид. Найти ее непросто, навигатор не знает такого адреса.

К домику Александры Степановны проложили помпезную гранитную лестницу.

К домику Александры Степановны проложили помпезную гранитную лестницу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город контрастов

Александра Степановна по телефону объясняет нам, как добраться до калитки в ее двор. Оказывается, к ней поднимается помпезная гранитная лестница.

А вот дальше за калиткой обнаруживается узенький проход, который ведет к покосившейся дверце.

В заборе проделали калитку.

В заборе проделали калитку.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Тут нужно нагибаться! – предупреждает нас Александра Степановна, когда мы входим внутрь.

Ворота покосились от времени.

Ворота покосились от времени.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фотокорреспондент с трудом протискивает в узком проходе свой кофр с фотоаппаратом. И вот, наконец, мы оказываемся в крошечной прихожей. Пол – ниже уровня земли, и ноги сковывает холод. Возле окна с трухлявым переплетом висит фотография папы Александры Степановны. На его груди кроме медалей - Орден Славы. Такой на фронте давали за проявленную храбрость.

С фотографией отца пенсионерка ходит на шествия Бессмертного полка.

С фотографией отца пенсионерка ходит на шествия Бессмертного полка.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы здесь долго не простоим, замерзнем, - спохватывается хозяйка. – Давайте попробуем протиснуться в комнату, я ее с утра перед вашим приходом специально нагревала электрорадиатором, и там уже почти +10 градусов.

На груди ее папы кроме медалей - Орден Славы и Ореден Отечественной войны.

На груди ее папы кроме медалей - Орден Славы и Ореден Отечественной войны.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В комнатушке едва помещаемся втроем. Присесть можно только на топчан, на котором лежит ворох одеял. Вот тут и спит дочь ветерана войны.

В студеной комнате негде повернуться.

В студеной комнате негде повернуться.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На шкафчике примостилась еще одна фотография – ее мамы, ветерана тыла.

Вот тут Александра Степановна вынуждена спать.

Вот тут Александра Степановна вынуждена спать.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Розетки плавятся из-за напряжения

Обогревается избушка только электричеством - печка, которой пользовался еще церковный сторож, давно прогорела и потрескалась.

Печка, которой больше ста лет, не работает.

Печка, которой больше ста лет, не работает.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Обогреватели я включаю только время от времени, - объясняет хозяйка. - Иначе из-за напряжения розетки, видите, уже расплавились. Да и денег на еду не останется, если постоянно греть.

Потолок давно прохудился.

Потолок давно прохудился.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Даже при такой экономии дочери ветерана приходится платить за электричество 4 тысячи рублей, а пенсия – 11 тысяч.

- А еще нужно отдавать деньги за воду, которую в бутылях приносит мне социальный работник вместе с продуктами, разумеется, не бесплатно, - говорит Александра Степановна. - И на лекарства приходится тратиться. У меня вот муравьиного спирта сколько уходит, я им руки протираю, чтобы отогреть, когда совсем замерзнут. Немного выручает садик возле дома, там еще мама посадила вишню и тернослив, я с веток собираю замороженные ягоды, и компот себе варю, чтобы витамины были.

Александра Степановна старается не унывать.

Александра Степановна старается не унывать.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Переехать не решилась

Живет Александра Степановна одна. Ее двоюродная сестра, с которой они изредка созваниваются, проживает в далекой Твери. Детей у нее нет – не смогла выйти замуж из-за болезни. Папы давно не стало. Мама ушла из жизни шесть лет назад. Она очень болела, и чтобы ее подлечить, они в свое время и перебрались из родной Косы в Пермь, да тут и обосновались. И мама прожила 93 года.

Окно пришлось заделать подушкой.

Окно пришлось заделать подушкой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионерка говорит, что ей предлагали в свое время жилье, но – с подселением.

- Переехать я не решилась, - объясняет она. – Подумала: как это жить рядом с чужими? Я привыкла быть сама себе хозяйкой. А отдельное жилье мне никто не предлагал.

Лачуга давно нуждается в ремонте.

Лачуга давно нуждается в ремонте.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«На фронте тяжелее было»

Александра Степановна говорит, что пытается не расстраиваться из-за житейских проблем.

- Папа меня в свое время учил, что не надо бояться трудностей, вот я и стараюсь не унывать, - говорит Александра Степановна. - Им-то на фронте тяжелее, наверное, приходилось. В детстве я папины рассказы любила подслушивать, когда он своим друзьям про войну рассказывал. Он от Москвы до Берлина дошел, рейхстаг штурмовал. Помню, как говорил, что они к какому-то немецкому офицеру на переговоры ходили, когда первый этаж рейхстага заняли. А потом по радио услышала запись рассказа Сергея Платова – это пермяк, фотография которого, как он расписывается на стене рейхстага, в свое время все газеты обошла. И он тоже про этот случай вспоминает, что, мол, два лейтенанта и старший сержант пытались договориться с немцами об их капитуляции, но те отказались. А мой отец как раз старшим сержантом был.

Дочь ветерана говорит, что на фронте, наверное, тяжелей было. На снимке ее папа - слева.

Дочь ветерана говорит, что на фронте, наверное, тяжелей было. На снимке ее папа - слева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осталось продержаться четыре месяца

Сейчас Александра Степановна задумывается о том, чтобы поставить памятник на могиле отца в Косе. Она позвонила в специализированную компанию, и ей там сказали, что работа и перевозка обойдутся никак не меньше, чем в 24 тысячи. Объяснили, что поскольку ее папа умер в 1983 году, бесплатная установка мемориала бывшему фронтовику не полагается.

Александра Степановна надеется пережить эту зиму.

Александра Степановна надеется пережить эту зиму.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Попробую, конечно, откладывать что-то от пенсии, попытаюсь сэкономить на электричестве, - рассуждает пожилая женщина. - Еще бы печку кто-нибудь помог наладить, да дров привезти. Ничего, мне бы только декабрь, январь, февраль да март как-нибудь продержаться. А в апреле, глядишь, потеплее станет.

О РАЗНОМ