Пермский ТЮЗ перед Новым годом поставил «Снежную королеву»

Сцена из спектакля: коммерции советник, бабушка и Герда. Фото: Пермский ТЮЗ.

Пермский ТЮЗ отметил свой 58-й день рождения премьерой «Снежная королева» (6+) по пьесе Евгения Шварца. Это не первая постановка новогодней сказки в театре: «Снежная королева» стала вторым спектаклем, который увидели пермские дети в новом театре несколько десятилетий назад. Первым же стал «Город на заре» Александра Арбузова – с его премьеры, состоявшейся 4 декабря 1964 года, отсчитывает свою историю Пермский ТЮЗ.

Поставил «Снежную королеву» художественный руководитель театра Константин Яковлев. Сказка получилась по-настоящему новогодней. Сохраняя классический сюжет и текст, лишь слегка сократив их, режиссер постарался сделать спектакль близким и понятным современным детям. В нем много пластики, ярких костюмов и, конечно, доброго волшебства.

- Мы хотели вернуть детей в атмосферу старинной сказки, - рассказала художник-постановщик Екатерина Крюкова.

И это возвращение удалось. На сцене под мотивы скандинавского фольклора кружатся снежные люди. Расцветают зимой алые розы. Сама Снежная королева предстает перед зрителями в роскошном бело-серебристом платье, сшитом из 8 видов разных тканей и шести видов кружев. И рефреном в течение всего спектакля звучит волшебное заклинание «Снип-снап-снурре-пурре-базелюрре», которое, как очень хочется верить, способно творить чудеса – ну хотя бы на сцене.

А насколько пермяки соскучились по чудесам, можно понять по тому, что все билеты на «Снежную королеву» были раскуплены еще за месяц до премьеры. Их нет ни на декабрь, ни на январь. Но можно еще успеть купить билеты на февральские спектакли. Они состоятся 4 февраля в 11.00 и 14.00, билеты стоят 500-550 рублей.