Пермяки могут совершить путешествие в «Сердце Пармы»

«Сердце Пармы» стало самым популярным фильмом 2022 года Фото: кадр из фильма

Всего пара сотен километров отделяет миллионный мегаполис Пермь от древней земли, называемой когда-то Пермью Великой. Именно здесь происходит действие фильма «Сердце Пармы», где не на жизнь, а на смерть схватывались пермяки, московиты и вогулы, где поклонялись Золотой бабе и превращались в диких животных ведьмы-ламии.

«Сердце Пармы» стало самым популярным фильмом 2022 года в стране. И после его выхода на экраны турфирмы начали организовывать поездки по местам съемок, чтобы каждый мог окунуться в мистическое прошлое и почувствовать себя героем картины.

- Перед путешествием мы рекомендуем туристам посмотреть «Сердце Пармы», чтобы они сразу узнавали места, по которым мы поедем, - рассказывает Александра, сотрудник турфирмы «Другой маршрут», которая организует тур. - Когда будет доступна покупка фильма для скачивания, будем устраивать просмотр в автобусе. А сейчас во время поездки гид рассказывает и о съемках фильма, и о быте и традициях жителей Перми Великой.

Первая остановка на маршруте - одно из самых загадочных мест Прикамья, Каменный город. Там скалы причудливой формы образуют узкие улочки, отчего возникла легенда, что здесь находился город народа чудь, который, скрываясь от завоевателей, ушел в пещеры под землю. В фильме среди этих скал располагалось языческое капище, где вождь вогулов Асыка совершал обряды. А туристы устраивают пикники возле того места, где приносились кровавые жертвы, а потом загадывают желание на одной из улочек Каменного города.

По дороге к горе Крестовая, откуда открываются красивые виды, находится место, где стоял со своим отрядом Полюд перед войском искорского князя Качаима. Именно там князь Михаил проявил впервые себя как мудрый политик, заявив Качаиму, что тридцать песцовых шкурок не стоят жизни ста человек.

Но самое интересное место – деревянная крепость, которую выстроили кинематографисты специально для съемок в окрестностях городка Губаха, в Холодном логу. Крепость «работала» в картине попеременно и Чердынью, и Усть-Вымом – в зависимости от ракурса. После завершения съемок декорации не стали сносить, а оставили как объект для экскурсий. Там сохранилась крепостная стена с воротами и сторожевыми башнями, амбар, конюшня, и та самая сельская часовня, на которую в бурю и метель поднимал крест епископ Иона. С обратной стороны крепостная стена мало впечатляет и выглядит обычной декорацией, подпертой бревнами, но с внешней стороны ощущение такое, что она находится здесь с того самого XV века. Так что у туристов есть возможность сфотографироваться на фоне почти настоящей крепости.

Вся поездка занимает один день. Стоимость: 2 900 рублей с человека.