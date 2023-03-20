Пляжи в Сочи, мосты в Питере и Алтайские горы: куда жители Приволжья собираются в отпуск этим летом

Большинство жителей Приволжья считают идеальным отпуск на море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Яркое весеннее солнце напоминает о том, что впереди летний сезон и отпуск. Как провести его так, чтобы он оказался максимально приближенным к идеалу? Исследовательский центр «Зарплаты.ру» провел опрос и выяснил, куда жители крупных городов Приволжья планируют ехать в отпуск в этом году и какой отдых считают идеальным.

«Полежу я на пляжу»

Специалисты опросили 2205 жителей страны в возрасте 25 - 55 лет. И вот что выяснилось. В Пермском крае собираются взять отпуск в этом году 92 процента опрошенных. При этом около 10 процентов пермяков не отдыхали два года и более. В Самаре процент желающих побывать этим летом в отпуске чуть больше – 93. Но и не отдыхавших свыше двух лет – 14 процентов. В Нижнем Новгороде в отпуск отправятся 95 процентов опрошенных горожан.

По мнению многих участников опроса, идеальный отпуск означает море, солнце, пляж и сладкое безделье. Среди пермяков мечтают о пляжном отдыхе 42 процента, среди самарцев и нижегородцев - по 37.

Желающих увидеть и узнать что-то новое оказалось больше среди нижегородцев. Туристические поездки по новым городам и странам предпочли бы 29 процентов жителей Нижнего, 26 процентов самарцев и только 23 процента пермяков.

Также в качестве идеального отпуска каждый 10-й опрошенный назвал активный туризм с пешими походами, сплавами и экстремальными приключениями. 7 процентов предпочли бы провести его дома на диване, отключившись от забот и проблем. Для 5 процентов наилучшим вариантом является отдых на даче. Остальные горожане считают, что можно идеально отдохнуть где и как угодно, главное, чтобы не беспокоили коллеги по срочным рабочим вопросам.

Желания и возможности

Как говорил один из персонажей «Кавказской пленницы»: «Выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями». В отношении отпуска это совпадение немаловажно. Но, к сожалению, не всегда возможно.

Мы уже говорили, что стремятся провести отпуск на даче всего порядка 5 процентов опрошенных жителей Приволжья. А вот придется отправиться на отдых на грядках 17 процентам пермяков, 18 процентам самарцев и 13 процентам нижегородцев.

Вряд ли идеальным может считаться и отпуск, проведенный за поклейкой обоев и заменой ламината. Но заниматься во время отпуска ремонтом планируют 13 процентов пермяков. Жители Самары и Нижнего в этом отношении не столь хозяйственны. Тратить отпуск на ремонт собираются 8 и 5 процентов соответственно.

А 2 - 3 процента всех опрошенных будут во время отпуска лежать дома на диване - у телевизора или с книжкой.

Самые популярные направления

Около половины жителей Приволжья планируют во время отпуска отправиться путешествовать по России. Самое популярное направление - это Сочи. Также в числе выбранных мест – Байкал, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Москва, Алтай, Дагестан, Золотое кольцо, Крым.

От 15 до 20 процентов опрошенных жителей Приволжского округа собираются поехать в отпуск за границу. И здесь в приоритете также пляжный отдых – Турция и Тунис.

Впрочем, на морских пляжах можно полежать еще и отправившись в Казахстан, куда сейчас стали продавать туры с отдыхом на Каспийском море, а также в ОАЭ и на Кубу. Это те страны, где нет проблем с получением виз.

Бюджетная Турция стала недоступной

- Большинство туристов сейчас выбирают наше море, - говорит представитель пермской турфирмы «Акварель» Ксения Шачкова. – С одной стороны, зарубежные направления стали пользоваться меньшим спросом, потому что мало прямых рейсов. Через Москву или Екатеринбург лететь на отдых не все готовы. С другой стороны, выросли цены. К примеру, тур в Таиланд из Перми на двоих стоит от 200 тысяч. Даже Турцию, в которую тоже есть прямые рейсы, не все могут себе позволить, для кого-то стало очень дорого, кто-то боится повторения землетрясения.

Сколько придется заплатить?

В Сочи билеты на самолет на одного человека в оба конца с прямым вылетом из Перми стоят от 19 тысяч рублей в начале июня и от 23 тысяч в начале июля. Из Самары - дешевле: 12-13 тысяч рублей в начале июня и от 18 тысяч рублей в июле. Для нижегородцев аналогичные полеты будут стоить от 20 тысяч в июне и от 24 тысяч в июле.

Слетать на неделю в Санкт-Петербург жители Приволжья смогут за 9 – 10 тысяч рублей. Столько стоят билеты в оба конца. Плюс неделя проживания в отеле – от 2000 рублей за ночь, это, разумеется, самые бюджетные варианты.

Но если ехать в Питер компанией, лучше снять на это время квартиру. Неплохой вариант можно найти от 3 до 7 тысяч в сутки.

Улететь на Каспийское море в Дагестан дешевле всего могут самарцы. Прямой перелет до Махачкалы и обратно им обойдется в 14 тысяч. Из Перми прямой рейс в оба направления стоит 17 тысяч, из Нижнего Новгорода - 22. Поэтому нижегородцам выгоднее лететь через Москву, перелет обойдётся в 17,5 тысяч

Чтобы добраться до Байкала, нужно лететь в Иркутск. Прямых рейсов из городов Приволжья туда пока нет. С пересадкой в Москве или Новосибирске самые дешевые билеты в оба направления будут стоить порядка 22-23 тысяч.

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