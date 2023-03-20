"Я родился в Куйбышеве, а теперь живу в Самаре": каких городов Приволжья больше нет на карте страны и почему

Даже в Куйбышеве ЦУМ носил имя "Самара". Фото: Архив "КП"

- Я родился в Куйбышеве, а теперь живу в Самаре.

- А почему переехал?

Далеко не все сразу вспомнят, в чем соль данного анекдота. Ведь Самара вернула себе историческое название еще в 1991 году. А до этого город много лет назывался Куйбышев. Имя революционера Самаре присвоили в 1935 году - через несколько дней после смерти Валериана Куйбышева, на тот момент первого заместителя Председателя Совета народных комиссаров СССР.

В Самаре Куйбышев прожил около четырех лет: в 1916 году он работал на местном заводе, а после февральской революции был избран председателем президиума исполкома Совета рабочих депутатов Самары. А затем был председателем Самарского ревкомитета и председателем президиума губкома. То есть определенный смысл в том, что древнему «Самаре-городку» дали имя Куйбышева, было.

Подарок к юбилею

В отличие, к примеру, от Перми, которую в 1940 году назвали Молотовым. Такой «подарок» был сделан председателю правительства СССР в честь его 50-летнего юбилея. К городу на Каме он отношения не имел, был здесь проездом дважды: в 1919 году - на агитпароходе вместе с Надеждой Крупской, и в 1932 году - на строительстве авиамоторного завода.

Вячеслав Скрябин, известный нам по псевдониму Молотов, родился неподалеку в Вятской губернии. Назвать именем Молотова Вятку было нельзя – та к этому времени уже стала Кировым. Возможно, поэтому для переименования и выбрали Пермь.

Все военные и послевоенные годы город носил название Молотов, но 2 октября 1957 года, «идя навстречу пожеланиям и просьбам трудящихся», Молотову было официально возвращено прежнее название - Пермь. За этим пожеланиями скрывалось решение Никиты Хрущева, который обвинил Молотова в участии в «антипартийной группе», пытавшейся сместить Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС, и лишил его всех наград и привилегий.

В том же 1957 году городу Чкалову, названному в 1938 году именем легендарного летчика, вернули название Оренбург. Валерий Чкалов погиб 15 декабря 1938 года, после чего, чтобы увековечить память о нем, Оренбург был переименован в Чкалов. И это несмотря на то, что он никогда не посещал город. А во времена борьбы с последствиями культа личности имя Оренбургу вернули. Существует версия, что город переименовали обратно из-за личной неприязни Хрущева к Чкалову.

Родные города

В отличие от Молотова и Чкалова, писатель Максим Горький был тесно связан с городом, получившим его имя. Писатель родился именно в Нижнем Новгороде и там печатал свои первые произведения. Нижний стал Горьким в 1932 году, после того как «буревестник революции» вернулся в Россию из Италии. Кстати, сам Максим Горький отрицательно отнесся к переименованию в его честь родного города.

Вернул свое старое наименование Нижний Новгород в 1990 году.

А малая родина другого известного человека так и осталась переименованной. Город Симбирск, в котором жила семья Ленина и где родился сам вождь революции, в 1924 году, после его смерти, получил название Ульяновск. И оно осталось у города до сих пор. По соцопросам, сами жители предпочитают жить в Ульяновске, а не в Симбирске.

Пятилетка пышных похорон и переименований

Традиция присваивать городам имена умерших «правителей» ярко развернулась в так называемую пятилетку пышных похорон. В 1982 году после смерти Леонида Брежнева его имя получили Набережные Челны, в которых он никогда не был. Спустя два года имя скончавшегося министра обороны СССР Дмитрия Устинова присвоили Ижевску. В этом же 1984 году имя генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова дали второму по величине городу Ярославской области Рыбинску. Кстати, в 1946 - 1957 годах Рыбинск назывался Щербаков - по фамилии советского партийного деятеля, так что старожилы города побывали и щербаковцами, и андроповцами, но все же так и остались рыбинцами.

Андропова на посту генсека сменил Константин Черненко. Он умер через год после вступления в должность. Но без своих городов не остался. Так как в 1945 - 1948 годах Черненко занимал должность секретаря Пензенского обкома партии, была также идея назвать его именем Пензу. Но, к счастью для жителей города, это предложение не было реализовано. Имя Черненко несколько лет носили города Шолданешты в Молдавии и Шарыпово в Красноярском крае.

Ижевск вернул свое имя в 1987 году, Набережные Челны – в 1988-м, Рыбинск – в 1989-м.

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