Расходы фонда ОМС на лекарства в этом году выросли до 500 миллиардов рублей

Расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на лекарственное обеспечение по итогам 2022 года предварительно составят 500 млрд рублей, в 2018 году они составляли около 150 млрд. Об этом сообщила заместитель председателя фонда Ольга Царева.

"В каких финансовых ресурсах сейчас работает система ОМС в части обеспечения медикаментами. Если 2018 год - расходы на медикаменты составляли порядка 10%, совокупно было менее 150 млрд рублей в общем объеме средств, выделяемых на оплату медицинской помощи. То уже по оценкам прогнозным исполнения 2022 года этот объем будет порядка 500 млрд рублей в общем объеме", - сказала она на Всероссийской научно-практической конференции "Лекарственное обеспечение в РФ.". Она отметила, что роль в этом увеличении сыграла программа борьбы с онкологическими заболеваниями, по которой порядка 200-220 млрд направляется на химиотерапию. Также учитываются расходы, связанные с коронавирусной инфекцией.

Серьезные средства по этому направлению выделяются и в Пермском крае.

- Борьба с онкологическими заболеваниями – это очень важное направление, - отметила начальник управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Ирина Новоселова. - В этом году на лечение онкологических больных направили более 5 миллиардов рублей, из которых 59% в условиях круглосуточного стационара и 88% в условиях дневного стационара потрачены на оплату эффективного химиотерапевтического лечения. В медучреждениях используют более 300 схем современного химиотерапевтического лечения. За 9 месяцев каждый пациент прошел в среднем 5 курсов такого лечения.

С 2018 года на территории Пермского края работают кабинеты раннего выявления онкологических заболеваний. 232 из них открыты в поликлиниках, 645 – в фельдшерско-акушерских пунктах. В год такие кабинеты посещают порядка 250 тысяч человек.

- Направления в кабинет ранней диагностики онкозаболеваний не требуется, - напомнила Ирина Новоселова. - Можно обратиться самостоятельно, можно воспользоваться электронной записью. Срок ожидания приема – не более одного дня.