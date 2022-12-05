Самый большой в мире бивень древнего слона впервые выставят в пермском музее

Бивень достаточно хорошо сохранился. Фото предоставлено Пермским краевеведческим музеем.

В Прикамье 200 тысяч лет назад обитали настоящие исполины. Рядом с ними могли бы показаться подростками даже мамонты, их потомки. А эти 10-тонные махины паслись и с высоты 5-метрового роста поглядывали сверху вниз даже на бизонов, которые тоже тогда водились в наших краях. Ученые дали имя гигантскому древнему животному – трогонтериевый слон.

В 2010 году останки трогонтериевого слона случайно обнаружили в Оханском районе местные рыбаки. С обрыва Камы на них выкатилась огромная кость и чуть не покалечила рыболовов. Мужики позвонили в музей и сбивчиво рассказали о находке.

Ученые сразу поняли – это сенсация! В 2013-м приступили к раскопкам. В июле 2016 года палеонтологов ждало очередное сенсационное открытие: неподалеку они нашли хорошо сохранившиеся останки второго трогонтериевого слона. А также – фрагменты костей диких лошадей, оленей, лосей и даже бизона. Все эти травоядные животные дружно обитали в теплой болотистой местности, в широколиственных лесах, которые росли в то время в долине реки.

А на следующий год их ждала еще одна находка – огромный бивень. Длина сохранившейся части – 3,15 метра (кусочек длиной примерно в 10 сантиметров не сохранился), диаметр – около 20 сантиметров. Это почти предельный размер для трогонтериевых слонов. А находка стала самым большим в мире найденным бивнем. По мнению ученых, обнаружить его целиком – редчайшая удача.

- В 2017 году, в один из последних дней экспедиции, при зачистке стенки раскопа мы обнаружили верхнюю часть бивня. Времени, чтобы расчистить и извлечь бивень, не было, а потому находку решили законсервировать и оставить до следующего сезона. И уже 2018 году мы были приятно удивлены, когда оказалось, что бивень не просто рекордных размеров, но и достаточно хорошо сохранился. Для транспортировки бивня пришлось собрать огромный короб-монолит, который заполнили монтажной пеной, - вспоминает Сергей Островский, заведующий сектором отдела социо-культурной деятельности Пермского краевеведческого музея, участник палеонтологической экспедиции.

Чтобы перевезти полуторатонную махину на реставрацию пришлось подгонять к берегу Камы целый катер.

Три года длилась так называемая камеральная обработка привезенного в Пермь бивня. Находку бережно очищали от грунта, просушивали, пропитывали специальным клеевым составом. И вот, наконец, реставрационные работы были завершены.

С 6 декабря уникальный экспонат будет украшать экспозицию Музея пермских древностей на улице Сибирской, 15. В будущем этот бивень займет место в музее «Пермский период», где будет создан отдельный экспозиционный зал «Удивительные раскопки». Посетители смогут увидеть там фрагменты настоящего скелета трогонтериевого слона и модель скелета в натуральную величину.