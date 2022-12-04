В ДТП в Пермском крае погибли три человека

Легковой автомобиль сильно покорежен. Фото: Татьяна Коробицина.

В Пермском крае днем 4 декабря произошла серьезная автоавария. По информации ГУВД по Пермскому краю, на трассе Пермь - Екатеринбург произошло ДТП. В сторону Перми ехал большгруз. По предварительной информации, на 23 км трассы водитель врезался в металлическое ограждение. После этого в стоящую фуру въехал автомобиль ВАЗ, который ехал в попутном направлении.

По неподтвержденным данным от источника «КП», в легковом автомобиле погибли три человека, все взрослые. Люди были заблокированы в «Ладе Гранте», на месте работает служба спасения и полиция.

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