Над Прикамьем объявили бесполетную беспилотную зону

Такие полеты теперь - только в виде исключения. Фото: Александр ГЛУЗ

В Прикамье на оперштабе по обеспечению базовой готовности Пермского края приняли решение о запрете на использование беспилотников. Разрешения на полеты жителям края теперь выдавать не будут.

У прикамцев сразу возникло множество вопросов. Можно ли будет, например, использовать игрушечные квадрокоптеры, которые они приобрели своим детям? Нарушителей будут предупреждать или наказывать рублем?

На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответила заместитель министра территориальной безопасности Прикамья Екатерина Мальцева.

- Чем было вызвано принятие такого решения?

- Такое решение было принято на основании анализа предшествующей работы с правоохранительными, надзорными органами и промышленными предприятиями. Запрет обусловлен повышением безопасности объектов инфраструктуры и общественной безопасности. В связи с этим на оперштабе было принято решение ввести временный запрет на использование на территории Пермского края беспилотных летательных аппаратов.

- О каких аппаратах идет речь? Детские квадрокоптеры тоже нельзя будет использовать?

- Под запрет попадают все летательные аппараты, независимо от их взлетной массы. Мы просим граждан отнестись с пониманием о принятых мерах и временно воздержаться от использования любых беспилотников, а также при необходимости объяснить важность принимаемых мер своим детям.

- Многие использовали квардрокоптеры для профессиональных целей, например, СМИ их применяли для съемки панорам. Они могут получить какое-то разрешение, или речь идет о полном запрете?

- Разрешение на полеты могут получить – и продолжают получать в прежнем режиме – организации, которые входят в перечень исключений. Это, например, организации с государственным участием, в частности, РЖД, это органы государственной власти и все подведомственные им учреждения и предприятия. Также в исключения входят организации, которым использование беспилотных летательных аппаратов необходимо для выполнения контрактов и договоров с государственными и муниципальными органами. Отдельно исключение на запрет предусмотрено для организаций, которые эксплуатируют объекты водоснабжения и водоотведения, а также для предприятий топливно-энергетического комплекса Пермского края.

- Нарушение повлечет какие-то санкции?

- Нарушителей могут оштрафовать по статье о нарушении правил использования воздушного пространства Административного Кодекса РФ.

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

Как могут наказать нарушителей?

Если нарушение не носит признаков уголовного преступления, то гражданам могут выписать штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей; на должностным лицам - от 100 до 150 пятидесяти тысяч рублей; на юридическим лицам - от 250 до 300 тысяч рублей или приостановить их деятельность на срок до 90 суток.