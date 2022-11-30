«Клиника лазерной косметологии»: место, где сохраняется молодость и рождается красота!

Косметологическая клиника в Перми предлагает широкий выбор лазерных методик лечения для решения многих эстетических проблем. Все процедуры в нашем центре косметологии выполняются высококвалифицированными врачами-дерматокосметологами, имеющими сертификат о послевузовском образовании и прошедшими дополнительное обучение лазерной косметологии в Москве.

Безупречное качество услуг при неизменно высоком уровне сервиса - негласные постулаты «Клиники лазерной косметологии». Узкая специализация врачей, сертифицированные методы лечения, использование качественных препаратов - все это гарантирует безопасность и максимальную эффективность наших процедур.

Всем своим пациентам мы предоставляем персональный план лечения и график посещений, индивидуальные расходные материалы, а также приятные бонусы и привлекательные цены на выбранные услуги. Кроме того, каждый посетитель нашего центра медицинской косметологии здоровья вправе рассчитывать на полную конфиденциальность и защиту персональных данных.

Топовые процедуры и аппараты клиники:

- фракционный фототермолиз - идеальная процедура для красивой ровной кожи без акне и пигментации;

- микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus 8 - новинка, безоперационная подтяжка лица;

- EMSculpt - эксклюзивная в городе процедура, уникальная методика одновременно подкачивает мышцы и убирает жировую прослойку;

- лазерное удаление новообразований;

- лазерная эпиляция на аппарате Estetica.

Клиника стала победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России 2022», который был организован Международным форумом «Инновации и развитие», сразу в двух престижных и очень важных для нас номинациях.

- «Клиника лазерной косметологии» названа лучшей клиникой эстетической медицины.

- Главный врач клиники Светлана Акбашева названа лучшим руководителем года. Всегда ждем вас в гости и на процедуры.

Узнать больше о «Клинике лазерной косметологии»:

- Адрес: ул. Пушкина, 80.

- Телефон: +7 (342) 215-90-09

ВКонтакте: cliniclaser.perm

Телеграм: cliniclaser_perm

Сайт: http://www.cliniclaser.ru/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.