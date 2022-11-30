Участником «Клиники года-2022» стала Клиника Леонидовых «ОнкоПермь»

- Наша гордость - это уникальные специалисты, а одна из важных задач нашего центра - это диагностика и профилактика онкологических заболеваний, - объясняет кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории, ассистент кафедры онкологии, лучевой диагностики и терапии ПГМУ им. академика Е.А Вагнера Татьяна Леонидова. - «ОнкоПермь» специализируется на помощи женщинам по диагностике и лечению патологии шейки. В нашем центре есть все, что необходимо для диагностики и лечения этой патологии.

Татьяна Леонидова

В медицинском центре все создано для того, чтобы диагностировать заболевание на самой ранней стадии, когда еще можно ограничиться минимальным лечением и не запустить болезнь. Клиника «ОнкоПермь» - это единственная частная клиника в Пермском крае, которая имеет возможность проводить фотодинамическое лазерное лечение (ФДЛЛ) многих предопухолевых заболеваний.

Здесь получают квалифицированную помощь и те пациенты, которые уже пережили онкологический процесс. Они могут пройти реабилитацию, улучшить качество жизни. В приоритете врачей центра еще одно новое интересное направление – это онкофертильность. Обозначает оно то, что пациенток, которые пережили онкологический процесс, здесь готовят к наступлению беременности. Да, и такое возможно: женщины, которые справились с непростым заболеванием, смогут в будущем испытать радость материнства.

В августе 2022 года клиника «ОнкоПермь» выиграла федеральный грант на реализацию проекта «Выявление признаков аномальных кольпоскопический картин с помощью алгоритмов искусственного интеллекта». И в ближайшее время центр будет заниматься разработкой продукта (программы), с помощью которой будет возможно повысить эффективность скринингом рака шейки матки. Принимать правильное решение врачу- что в настоящий момент делать с пациенткой- помимо стандартной кольпоскопии будет помогать еще и искусственный интеллект.

Одно из направлений клиники - это эндокринология. Врач-эндокринолог проводит пункцию узловых образований щитовидной железыдля выявления онкологических образований. Процедура проводится под контролем УЗИ и дает хорошие результаты. Клиника специализируется и на оказании первичной онкологической помощи. Квалифицированный врач-онколог проводит пункцию образований кожи или молочных желез и ставит точный диагноз.

Большой плюс центра – широчайший перечень услуг. Сюда можно прийти не только на ежегодный осмотр, но и со сложной медицинской проблемой, психологической или обратится с проблемой эстетического несовершенства. Пациенты могут обратиться в «ОнкоПермь» и получить второе медицинское мнение по КТ и МРТ-диагностике.Причем, сделать это могут не только жители Перми или Пермского края, но и всей России.

- Наша клиника находится в красивом жилом доме Татищев и мы стараемся, чтобы стены нашего центра были для пациентов, как стены собственного дома, - говорит Татьяна Леонидова. - У нас очень камерная обстановка, которая позволяет пациенту расслабиться и не бояться идти на прием к врачу. У нас работают доброжелательные администраторы, мы предлагаем чай-кофе и всегда готовы встретить наших пациентов с улыбкой, вниманием и заботой.

Клиника ЛеонидовыхОнкопермь

- Адрес: Лебедева, 40а

- Сайт: https://onkoperm.ru/

- Вк: https://vk.com/onkoperm

- Телефон: +7 (342) 215-21-01, +7 (922) 301-52-12

- Опыт: 20 лет

- ЛО 59 01 00 51 86

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