В центре Перми построят новый квартал

Эскиз: Минимущества Пермского края

Еще несколько лет назад возле площади Карла Маркса стояли деревянные дома. Они занимали значительную часть квартала напротив института «Галургия» - между улицей Белинского и кардиологическим диспансером. После их сноса образовался пустырь, долгое время используемый под автопарковку.

И вот теперь стало известно, что появится на этом месте. Как сообщили в краевом Минимущества, на участке, ограниченном улицами Полины Осипенко, 25-го Октября и Белинского, будет построен жилой комплекс из трех домов с переменной этажностью. Ближе к площади Карла Маркса будет расположен семиэтажный дом, за ним - девятиэтажка, а на улице 25-го Октября планируется построить 16-этажное здание.

- Жилой комплекс будет обустроен подземным паркингом. Помещения, расположенные на первых этажах домов, станут отличной площадкой для развития бизнеса: они подойдут как для кафе или ресторана, так и для магазина или досугового центра, - рассказали в министерстве.

Место, где будет построен новый жилой комплекс, не просто находится в центре города, но отличается удобным расположением. Рядом проходят аллеи недавно реконструированного бульвара Советской Армии, а также две крупные транспортные магистрали – улицы Сибирская и Чернышевского, ведущая на Южную Дамбу.

- Проект застройки получил положительные отзывы на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, - добавили в Минимущества. - Компания уже приступила к ограждению площадки для будущего строительства.