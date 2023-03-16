«Комсомолка» приглашает карапузов на старт!

Мероприятие состоится 15 апреля ровно в 10.00 в СК «Победа» на улице Обвинской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Внимание всех пермских семей с маленькими детьми! «Комсомольская правда» определилась с датой проведения долгожданного проекта «Карапузы, на старт»!». Мероприятие состоится 15 апреля ровно в 10.00 в СК «Победа» на улице Обвинской.

И уже с 15 марта все желающие могут подать заявку на участие. Кто сможет побороться за главный приз? Если у вас в семье растет малыш в возрасте от 0 до 4 лет (включительно), и он умеет ползать, то вам в гости к нам!

Задача маленького участника будет и проста, и сложна одновременно: нужно будет за меньшее время проползти необходимую дистанцию. Но даже если ваш сын или дочка не станет чемпионом, то гарантируем, что без подарка, общения и новых положительных эмоций с мероприятия никто не уйдет! Поощрены будут все!

«Карапузы на старт!», пожалуй, самое милое мероприятие, которые проводится в Перми для семей с детьми. Ее организатор – газета «Комсомольская правда», которая поддерживает семейные ценности, и уже в 16 раз готова встретить у себя в гостях мам, пап, бабушек, дедушек и наших дорогих маленьких участников.

Отдельно на мероприятии будет проводиться конкурс костюмов, поэтому если вы решите проявить креатив и прийти на «Карапузы» в необычном одеянии, то жюри по достоинству оценит это.

Чтобы оставить заявку, необходимо будет заполнить анкету участника здесь и с вами обязательно свяжутся в самое ближайшее время.

Пожалуйста, не забывайте указывать актуальные телефоны и электронный адрес, это необходимо для организаторов конкурса!

Наши партнеры

«ЛЕОВИТ» - специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание при различных заболеваниях. (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАДОМ И ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ);

«Leo Kids»- лечебные кисели, чаи и фруктовые батончики от компании ЛЕОВИТ для здоровья детей и их родителей. (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАДОМ И ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ);

ООО «ЛЕОВИТ нутрио», Реклама, LjN8Jyenu