В Перми пункты выдачи Wildberries работают в обычном режиме

В Перми пункты выдачи заказов работают в обычном режиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- О забастовке я слышала, но Перми она не коснулась, как и многих других городов, - говорит Полина, оператор пункта выдачи Wildberries на улице Островского в Перми. – В нашем чате сотрудников со всей России состоят больше 20 тысяч человек из разных городов. Все они сегодня вышли на работу. Я работаю здесь пять месяцев, зарплату мне платят. Сегодня уже 12 человек пришли за заказами. Ажиотажа никакого нет, покупатель пришел, забрал товар и ушел. Причем, люди не боятся и делают заказы, которые придут им в течение недели.

Причиной, подтолкнувшей сотрудников маркетплейса устроить забастовку, стала новая система штрафов, предусматривающая удержание до 100 процентов платы за бракованный товар. Известно, что часть сотрудников ПВЗ Wildberries не согласившись с ней, не стали открывать пункты выдачи 15 марта.

- Начальник пообещал, что с нас штрафы брать не будут, - объяснила Полина. – Что мы как получали свои 20 тысяч, так и будем их получать, наш рабочий день по-прежнему будет с 10.00 до 21.00, а в течение дня трижды можно закрываться на 15 минут.

Покупатели спокойно забирают заказы и уходят. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оператор соседней точки ПВЗ рассказала, что тоже слышала про забастовку, но принимать участие не будет.

- Действительно, раньше мы могли оспаривать штрафы, а по новой системе у нас такой возможности нет, но мы уверены, что ситуация со штрафами поменяется, иначе какой смысл нам работать? - рассказала девушка.

Двери еще нескольких пунктов выдачи заказов, куда мы зашли, были открыты, покупатели спокойно заходили, забирали товары и уходили.

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