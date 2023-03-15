Прогнозы неблагоприятные: пермякам рекомендуют начинать вакцинацию от клещевого энцефалита

Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В 2022 году в Пермском крае было зарегистрировано более 22 тысяч случаев присасывания клещей, заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом за прошедший эпидсезон выросла в 1,8 раза, превысив среднероссийский уровень, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. - Весна в этом году ожидается ранней, поэтому прогнозы на активность клещей неблагоприятные. А значит, прививаться обязательно нужно, и начинать можно уже сейчас.

Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Пока с жалобами на присасывание клещей не обратился к медикам ни один пермяк, но еще неделя-две, снег растает, членистоногие проснутся и выйдут на охоту.

Важно знать, что возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зарженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.

Самый простой, но действенный способ защититься от вирусов, которые передаются клещами – это сделать прививку. Вакцина в поликлиники уже поступила, поэтому пройти курс нужно за две недели до выхода в лес или до посещения садовых участков.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по двум схемам – основной или экстренной. Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить с ноября по март с интервалом, в зависимости от вакцины от 1 до 6 месяцев.

Затем через 12 месяцев необходимо поставить третью прививку, которая называется первая ревакцинация. Три прививки – это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита. Далее следуют отдаленные ревакцинации – прививка один раз в три года.

При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между первой и второй прививкой (от 2 недель до 1 месяца в зависимости от вакцины). Ревакцинация проводится через 12 месяцев после второй прививки, в последующем – каждые три года.

Также заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить и с помощью неспецифической профилактики: применения специальных защитных костюмов или одежды, которая не допускает заползания клещей. Также для защиты используют репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Но если клещ все-таки присосался, его необходимо снять в медицинской организации с помощью специалиста. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

ВАЖНО

Где можно столкнуться с клещами?

При посещении лесов, лесопарков, индивидуальных садово-огородных участков. При заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и при употреблении в пищу сырого молока.

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