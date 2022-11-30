Пермяки выбирают «Стоматологию Стелс» за качественные услуги, опытных специалистов и доступность

Фото: Анна Маркова

Регулярное посещение стоматолога - это залог здоровья не только полости рта, но и в целом организма. Поэтому следить за здоровьем зубов очень важно. Нередко мы обращаемся к специалисту, когда вопрос стоит остро, и возникает проблема: куда обратиться и какого специалиста выбрать? Часто мы опираемся на мнения и советы близких людей, и это правильно.

В Перми с марта 2019 годя работает клиника «Стоматология Стелс». Сегодня это одна из молодых стабильно развивающихся стоматологических клиник Перми, с безупречной репутацией и отличными отзывами пациентов. После приема у специалистов этой клиники пациенты советуют ее своим близким, и это не удивительно.

Пациенты доверяют, потому что здесь работают профессионалы

В «Стоматологии Стелс» работают настоящие профессионалы своего дела. Для врачей клиникине существует проблем в стоматологии, которые невозможно решить. Команда опытных дипломированных специалистов со стажем более 10 лет постоянно повышает свой профессионализм, проходя различные семинары, тренинги, конференции и подтверждая свои знания на деле. Налаженный процесс работы между коллегами позволяет быстро и качественно показывать лучший результат работ.

- В нашей клинике представлен весь спектр стоматологических услуг, работаем на современном оборудовании по последним стандартам и технологиям, - говорит главный врач «СтоматологииСтелс» Борис Шемелин.

Забота о каждом пациенте

Клиника пропагандирует комплексный индивидуальный подход к каждому пациенту. Мало найдется тех, кто любит ходить к стоматологу. Но в клинике «Стоматология Стелс» пациенты ощущают приятную домашнюю обстановку, чувствуют себя комфортно.

- Здесь работают прекрасные специалисты, - говорит пациентка клиники «СтоматологияСтелс» Анна Борн. - Всем боякам, как я, - только туда, а цены радуют дополнительно. - Рекомендую ее всем знакомым.

Сотрудники клиники заботятся о пациентах во время каждого визита. Наши администраторы с радостью встретят, помогут заполнить необходимые документы для оформления медицинской карты. На прием к специалисту их пригласит ассистент, и уже в кабинете врач окажет безболезненное стоматологическое лечение, а также проведет консультацию и составит дальнейший план лечения.

- Наши пациенты-это наши друзья, - говорят стоматологи «Стелс». - К нам приходят лечиться всей семьей. Врачи клиники «СтоматологияСтелс» никогда не подходят к проблемам пациента формально, они дают гарантию на свою работу. Приветливые доктора внимательно слушают пациентов и выполняют лечение так, что получают в свой адрес только слова благодарности.

- Доступность, профессионализм и качество оказанных медицинских услуг - это основные задачи нашей клиники, - говорит Борис Шемелин. - Новейшие технологии позволяют нам составить детальный план лечения, с учетом клинической картины и индивидуальных особенностей пациента, и выбрать самый лучший вариант для достижения отличного результата. Мы обеспечиваем комфортное, безболезненное, безопасное и качественное лечение для каждого пациента, независимо от его возраста и степени сложности задачи. Быстро, точно, эффективно - именно так происходит лечение в клинике «Стоматология Стелс»!

Борьба за каждый зуб

Команда стоматологов «Стелс» в своей работе ориентируется на зубосохраняющих методах лечения. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний зубов и полости рта. Уникальные приборы для гигиенической чистки зубов обеспечивают максимально качественное и одновременно бережное воздействие на эмаль и десны.

В «Стоматология Стелс» оказывают следующие виды услуг:

- хирургическая стоматология;

- имплантация;

- эстетическая стоматология;

-лечение зубов;

- лечение десен (пародонтология);

- диагностика;

- виниры;

- протезирование;

- отбеливание зубов;

- ортодонтическое лечение;

- профессиональная гигиена полости рта;

- профилактика заболеваний полости рта.

Возможности «СтомотологииСтелс»

В клинике практикуется навигационная хирургия- это процесс разработки цифровой схемы лечения пациентов с частичной или полной потерей зубов при помощи виртуальной расстановки имплантов на КТ с расчетом правильной ортопедической позиции, глубины и угла вживления, что существенно облегчает протезирование на имплантах. Также у клиники есть своя зуботехническая лаборатория.

Доступность

Немаловажным остается вопрос цены за услуги у классных специалистов. На этот счет в клинике «Стелс» предусмотрены регулярные акции, так пациенты экономят на услугах стоматологии. Кроме этого, пациенты могут воспользоваться рассрочкой.

- Мы будем продолжать придерживаться своей стратегии и стремиться к лучшим показателям, - утверждает главный врач «Стоматологии Стелс» Борис Шемелин. - Продолжать повышать уровень сервиса и качество услуг для наших пациентов. Обучаться и развиваться дальше в своей деятельности, расширять спектр услуг.

Контакты клиники «Стоматология Стелс»:

- основной телефон +7 (342) 242-20-60

- Viber/WhatsApp: 8912-483-16-62

- ВКонтакте: https://vk.com/stels_stom_perm

- Адрес: Пермь, ул. Яблочкова, 23, 1-й этаж.

Юридическое название: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Стелс».

Режим работы: ежедневно - пн-пт с 8.00 до 20.00.

- Сб (по предварительной записи) с 9.00 до 15.00.

- Вс -выходной.

ЛО-59-01-004909 от 1 марта 2019 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста