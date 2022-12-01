Пермские ИТ-специалисты создают уникальные цифровые разработки

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Более 700 пермских роботов работают в 43 странах мира – от США до Кувейта. Промоботы полностью производятся в Перми, на площадке технопарка MorionDigital, на основе отечественных устройств и компонентов, созданных в рамках программы импортозамещения. Об этом рассказал председатель совета директоров ООО «Промобот» Алексей Южаков на совещании, посвященном перспективным краевым ИТ-программам и проектам, а также реализации в Пермском крае федерального проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Пермский край одним из первых принял стратегию цифровой трансформации до 2030 года, в рамках которой создано 90 проектов. Большинство разработок пермских ИТ-специалистов, небольших команд и крупных краевых компаний необходимы всем отраслям экономики страны и должны быть масштабированы на другие регионы.

- Ключевая задача Прикамья сегодня – повсеместное обеспечение жителей края сотовой связью и интернетом, - подчеркнул губернатор. - Уделяем особое внимание обновлению компьютерной техники и установке интерактивных досок в школах, чтобы дети могли начать заниматься программированием как можно раньше. Тем самым мы закладываем основу для решения вопроса кадрового дефицита для ИТ-компаний. Кроме того, мы увеличиваем количество бюджетных мест на ИТ-специальности в вузах края и постоянно сотрудничаем с Цифровой долиной Прикамья, вовлекая все больше и больше ребят в работу ИТ-индустрии.

Как отметил федеральный координатор«Цифровой России», один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин, все специалисты проекта стараются создать хороший «канал связи», который позволяет донести до государства позицию и голос ИТ-сообщества.

- Особенно важна эта работа сегодня, когда наша страна проходит серьезнейшие испытания и когда особенно важно не просто сохранить ИТ-индустрию, но добиться ее прорывного развития, - считает Антон Немкин. - В рамках работы «Цифровой России» мы уже достигли первых результатов. Были приняты инициированные нами законы, вводящие новые льготы для ИТ-компаний и специалистов, мы провели обучение глав муниципалитетов. Но одна из основных наших задач – построение живого диалога с ИТ–сообществом, который позволит понимать, какие проблемы существуют, чем можно помочь и как строить дальнейшую деятельность. Именно обратная связь от ИТ-специалистов и предпринимателей позволит нам оперативно принимать необходимые меры поддержки, масштабировать ИТ-разработки и продукты, которые так ждут сегодня металлурги, нефтяники, угольщики и многие другие отрасли.

Региональный координатор проекта «Цифровая Россия», межрегиональный директор ОАО «ЭР-Телеком» Александр Мотрич рассказал, что в рамках партпроекта в крае создан Общественный совет, в который могут войти все эксперты ИТ-сферы, блогеры и представители СМИ. Также он рассказал о намерении взять под личный контроль проекты молодых талантливых студентов профильных вузов, привлекая их для создания новых разработок и продуктов.

Применяются цифровые технологии и при реализации других партпроектов в Пермском крае. К примеру, активисты проекта «Чистая страна» запустили мобильное приложение «Чистая Пермь», с помощью которого каждый житель может увидеть карту пунктов сбора пластика, макулатуры и батареек.

- Многие разработки пермских ИТ-специалистов не просто конкурентоспособны на российском рынке. По большей части они уникальны, и наша прямая обязанность дорабатывать их, продвигать и масштабировать на другие регионы страны. Работа уже идет, и мы приглашаем всех, у кого есть ИТ-идеи по импортозамещению софта, программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования, - сказал директор АНО «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь.

Завершая совещание, Дмитрий Махонин поблагодарил Антона Немкина за выбор Перми как площадки для проведения совещания и сказал, что одна из важнейших тем прошедшего совещания и работы края –вопросы подготовки ИТ-кадров.

- В Перми были, есть и будут талантливые люди, которые будут двигать прогресс только вперед. Мы будем поддерживать предприятия региона, в том числе в рамках реализации федерального проекта, - заключил губернатор.