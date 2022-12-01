Фото: Технопарк Фотоника.

Благодаря национальному проекту «Образование» в России по различным направлениям ведут обучение 184 Детских технопарков «Кванториум». Для обучения в Технопарке «Кванториум» от заинтересованных в этом детей должна поступить заявка.

До конца 2022 года в стране появится еще 49 обучающих площадок Технопарков «Кванториум» для детей, а к 2024 их число достигнет 428.

ЦЕЛЬ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»

Детские технопарки «Кванториум» являются уникальной средой для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием.

Отличительной особенностью является не только обучение детей инженерному образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4К-компетенциям (коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление) и решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.

Главная цель работы Детских технопарков «Кванториум» - реализация научно-технического потенциала российской молодежи а также активное содействие развитию детей в технической сфере. Площадки «Кванториума» призваны стать полезным и развивающим досугом для детей и подростков, а также отличным стартом в начале их профессиональной карьеры.

Детский технопарк «Кванториум Фотоника» начал свою работу в Перми 6 ноября 2012 года. Ежегодно обучение в нем проходят более 1000 детей.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ ФОТОНИКА» В ПЕРМИ

В Перми работает одна из самых масштабных в России обучающая площадка для детей – Детский технопарк «Кванториум Фотоника». В Детском технопарке «Кванториум Фотоника» в Перми ведется обучение детей по 11 направлениям (квантам):

- Аэроквантум

Работа над собственными проектами и решают инженерные задачи по проектированию, сборке, созданию приборов ориентации, стабилизации и навигации летальных аппаратов, коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов.

- Биоквантум

Знакомство с биологией и микробиологией, физиологией и ботаникой, генетикой, современными средствами исследования невидимого мира.

- Наноквантум

Знакомство с существующими наноматериалами и принципами их разработки, развитие собственных исследовательских способностей

- Промышленный дизайн

Обучение основам рисунка и живописи, компьютерной графики и 3D моделирования, основам материаловедения и составления чертежей.

- Промробоквантум

Проектирование и конструирование роботов, беспилотных машин и механизмов.

- Космоквантум

3D-моделирование и прототипирование, программирование устройств, основы электротехники и радиотехники, электроники, фотоники.

- Хайтек

Моделирование и изготовление изделий с использованием современного высокотехнологичного оборудования.

- IT-квантум

Освоение навыков программирования и проектирования в области защиты информации, освоения современных информационных технологий, использования современной вычислительной техники, периферийных и мобильных устройств и других технических средств информатизации.

- VR/AR квантум

Погружение в дополненную и виртуальную реальность – от от создания игр до моделирования производственного замкнутого цикла на конкретном производстве.

- Квантум Фотоника

Освоение методов проектной деятельности для создания оптических датчиков и оптических систем.

- Медиаквантум

Изучение современных СМИ, социальных сетей, брендинга, работы с текстами, создание фото- и видеоконтент.

НОВЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ ФОТОНИКА» В ПЕРМИ

Детский Технопарк «Кванториум Фотоника» в Перми объявил новый набор на обучение в полугодии с января по май 2023 года.

На обучение в Технопарк «Кванториум Фотоника» приглашают школьников 12-18 лет, увлеченных наукой, изобретательством и техникой.

В связи с возрастными особенностями развития личности, в некоторых квантумах есть возрастные ограничения: VR/AR и Наноквантум – старше 14лет.

Запись осуществляется на базовый курс по 9 направлениям:

- Медиаквантум https://kvantorium-perm.ru/invite/media/

- Аэроквантум https://kvantorium-perm.ru/invite/aero/

- Биоквантум https://kvantorium-perm.ru/invite/bio/

- Космоквантум https://kvantorium-perm.ru/invite/cosmo/

- IT-квантум https://kvantorium-perm.ru/invite/it/

- Промробоквантум https://kvantorium-perm.ru/invite/promdesign/

- Квантум Фотоника https://kvantorium-perm.ru/invite/photonics/

- VR/AR-квантум https://kvantorium-perm.ru/invite/vrar/

- Промдизайнквантум https://kvantorium-perm.ru/invite/promdesign/

Прием на обучение по базовому курсу квантов «Наноквантум» и «Хайтек» осуществляться не будет. Набор будет проводиться только для продолжающих обучение на продвинутом курсе. Вопрос о продлении обучения решается с педагогом, который ведет занятия.

Плановое количество обучающихся составляет 400 человек в полугодии.

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ ФОТОНИКА» В ПЕРМИ

Режим обучения в технопарке «Кванториум Фотоника» в Перми включает посещение занятий в 1 квантуме 2 раза в неделю по 2 академических часа (4 академических часа в неделю) и дополнительно (по желанию) предлагается посещение 1 (2 академических часа) занятия в неделю одного из курсов на выбор: «Академическое письмо на английском языке», «Математика», «Право интеллектуальной собственности».

Успешно освоившим базовый курс, предоставляется возможность обучения в проектном режиме в течении последующих двух лет.

Для поступления в Технопарк «Кванториум Фотоника» необходимо подать заявку и выполнить тестовое задание.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ ФОТОНИКА» В ПЕРМИ

Подать заявку на обучение в Технопарке «Кванториум Фотоника» в Перми можно только на ОДНО направление обучения из девяти. Прием заявок продлится до 25 декабря 2022 года.

Заполнить онлайн-заявку на сайте https://kvantorium-perm.ru/invite/

На продвинутый и проектный курс принимаются только те, кто успешно освоил базовый курс и имеет сертификат об его окончании. Вопрос о продлении обучения решается с педагогом, который ведет занятия.

Для записи на базовый курс необходимо выбрать направление обучения (квантум).

Заявка включает информацию:

- ФИО родителей и ребенка

- Контактную информацию родителей

- Дату рождения и адрес проживания ребенка

- Информацию об образовательном учреждении ребенка

Заявка включает в себя выполнение творческого задания.

На указанный электронный адрес придет подтверждение о получении заявки.

9 января 2023 года на сайте Технопарка «Кванториум Фотоника» в Перми будет опубликован список детей, рекомендованных к зачислению, и дальнейшие инструкции для зачисления.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ ФОТОНИКА» В ПЕРМИ

Для тех, кто выполнил тестовое задание и прошел конкурс, обучение в Технопарке «Кванториум Фотоника» проводится на бюджетной основе за счет субсидии из бюджета Пермского края.

ПЛАТНЫЕ КУРСЫ В ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ ФОТОНИКА» В ПЕРМИ

Технопарк «Кванториум Фотоника» в Перми также осуществляет обучение на платных курсах для детей от 5 до 11 лет по 19 адаптивным программам.

Стоимость обучения составляет 500 рублей за 1 занятие. Продолжительность занятия - 2 академических часа (1,5 часа).

МАСТЕР-КЛАССЫ В ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ ФОТОНИКА» В ПЕРМИ

Технопарк «Кванториум Фотоника» в Перми проводит мастер-классы различной направленности для групп от 4 и до 10 человек (один мастер-класс).

В мастер-классах дети реализуют свои творческие идеи, погружаются в мир экспериментальных опытов, раскрывают тайну физических явлений.

Группы могут быть только детскими или состоять из детей совместно с родителями (законными представителями, бабушками и дедушками). (6+)

Время проведения мастер-классов от 30 минут до 5 часов.

Стоимость одного мастер-класса 500 рублей.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

По всем возникшим вопросам можно обращаться по тел. 8 (342) 214-42-69.

Детский технопарк «Кванотриум Фотоника» в Перми находится по адресу: ул. 25 Октября, 64.

Режим работы: понедельник – воскресенье.

Время работы: 09:00-20:00.

Электронная почта: kvantoriumperm@gmail.com

Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/kvantorium.fotonika

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru