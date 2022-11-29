В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете подвели итоги фестиваля «Молотов_1945.Doc»

25 ноября в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете завершился молодежный фестиваль документальных спектаклей «Молотов_1945.Doc» (12+). Проект реализовывался при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.

Два месяца репетиционного-постановочного процесса в школах (участницах проекта) завершились пятью насыщенными фестивалями днями. В этот короткий срок прошли премьерные показы 15 школьных спектаклей, а так же более 25 различных активностей творческого, интеллектуального и научного характера.

Онлайн-олимпиада по истории Великой Отечественной Войне, интеллектуальная игра «Урал в годы ВОВ», онлайн-фотоконкурс, конкурс с эссе-презентации «Моя семья во время ВОВ», мастер-классы по работе с архивными документами и актерскому мастерству. Ярким завершением фестиваля стала церемония закрытия, которую посетило более 350 зрителей. Каждая школьная команда принимавшая участие в фестивале получила памятные подарки и благодарственные письма.

Все 15 театральных работ были достойны наград, но серьезное жюри фестиваля определило лучших в разных номинациях:

Номинация «Лучшая команда СМИ»

МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми

МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми

МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми

МАОУ «СОШ № 116» г. Перми

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми

Номинация «Лучшее художественное оформление» - МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми

Номинация «Лучшая актерская импровизация» - Земляков Павел /МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми/

Номинация «Лучшая организационная команда» - МАОУ «СОШ № 116» г. Перми

Номинация «Лучший звукорежиссер» - Гребнев Дмитрий /МАОУ «СОШ Мастерград» г. Перми/

Номинация «Лучшая мужская роль»

1 место – Боталов Григорий /МАОУ «Город дорог» г. Перми/

2 место - Нурисламов Данил /МАОУ «СОШ Мастерград» г. Перми/

3 место – Симонян Антон /МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми/

Номинация «Лучшая женская роль»

1 место – Кузьмина Виолетта /МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми/

2 место – Овчинникова Виктория /МАОУ «СОШ № 60» г. Перми/

3 место – Ячменёва Полина /МАОУ «Город дорог» г. Перми/

Номинация «Лучший актерский ансамбль» - МАОУ «СОШ № 118» г. Перми

Номинация «Лучший спектакль»

3 место - МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми /режиссер Злата Перминова/

2 место - МАОУ «СОШ № 116» г. Перми /режиссер Андрей Колбин/

1 место - Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми /режиссер Евгений Щварц/

Команда организаторов благодарит всех, кто принял активное участие в фестивале, проявил себя и почтил память о Великой Отечественной войне. Уверены, что каждый ушел с фестиваля другим человеком. Человеком, который уважает и ценит историю нашей страны, историю нашей родины.