Дороги, городское освещение, ИТ-обучение, восстановление храмов: эти и другие вопросы пермяки обсудили с депутатом Госдумы РФ Антоном Немкиным

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Одним из первых на площадке Центра объединения гражданских инициатив «Единые», открытого в Региональной общественной приемной, с жителями региона встретился депутат Государственной Думы РФ Антон Немкин.

В ходе встречи инициативные пермяки обратились к парламентарию с различными вопросами, касающимися строительства храма в селе Сепыч, содействия в проведении освещения на улицах, увеличения количества площадок для обучения детей в «Лицее Академии Яндекс» и многого другого.

Так, например, председатель ГСК-45 Перми Михаил Кондратьев пришел на прием к депутату с просьбой оказать содействие в подключении освещения в Свердловском районе столицы Прикамья: наружное освещение особенно необходимо на пешеходном переходе измикрорайона Южный в микрорайон Юбилейный от улицы Братской, который расположен между «ГСК № 45» и СНТ.

Неравнодушный житель Перми уже обращался с этим вопросом в городской Департамент дорог и благоустройства. Депутат Госдумы РФ от Пермского края Антон Немкин изучил представленный пакет документов, взял вопрос на личный контроль и предложил Михаилу Кондратьеву оставаться на связи с общественной приемной «Единой России» в Перми для дальнейшей работы по решению этого вопроса.

- Освещение дорог – это, прежде всего, безопасность наших граждан. Я уверен, что вместе с коллегами из профильных ведомств Пермского края мы сможем найти решение в самые короткие сроки, - сказал парламентарий.

Жительница краевой столицы вместе с преподавателем «Лицея Академия Яндекс» рассказала, что в городе работало несколько образовательных площадок лицея. Сын заявительницы давно занимается программированием,посещал курсы при университете и готовился к поступлению в лицей. Однако в этом году одну из двух площадокзакрыли, число учебных мест сократилось, и мальчик не попал в число обучающихся. Заявительница обратилась к депутату с вопросом, не может ли он оказать содействие в запуске работы еще трех групп на оставшейся площадке.

В ходе встречи выяснилось, что работу этих курсов с 2018 года финансировало Министерство образования и науки Пермского края, но с этого года финансирование было сокращено.

- Образование детей – ключевая задача работы каждого из нас, тем более, когда речь идет о современных технологиях и получении профильного ИТ-образования. Мы понимаем, что ответ экономики странына вызовы сегодняшнего дняво многом будет зависеть от сильной ИТ-отрасли. Но без образованных, профессиональных кадров, без работы над воспитанием новых поколений ИТ-специалистовиндустрия развиваться не сможет. В Перми были, есть и будут талантливые люди, и наша задача – помогать им, - заявилАнтон Немкин.

Он также напомнил, что правительство Пермского края уделяет особенное внимание ИТ-образованию и повышению эффективности преподавания информатики в школах, чтобы дети могли начать заниматься программированием как можно раньше. Именно этот подход, как ранее говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин,позволяет заложить основуподготовки будущих кадров для ИТ-компаний. Депутат подчеркнул, что по обращению заявительницы властями региона будет проведена вся необходимая работа, и поставленную задачу решат.

От села Сепыч к Антону Немкину обратился помощник настоятеля местного православного храма в честь Сретения Господня Александр Захаров. Он рассказал депутату об этом храме, который снова собрал в единый приход всех жителей села, о том, как непросто идет его восстановление, и попросил поддержать сельчан в этой работе. Антон Немкин пообещал внимательно изучить все материалы, детально разобраться в ситуации и оказать необходимое содействие.