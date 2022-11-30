В Перми откроют бесплатный медицинский центр для женщин

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Сегодня в 14 регионах Российской Федерации действуют благотворительные центры «Белая роза», где женщины могут получить бесплатную диагностическую и медицинскую помощь в проведении профилактических осмотров и раннего диагностирования гинекологических и онкологических заболеваний.

Отличительной особенностью центров «Белая роза» является создание максимально благоприятной атмосферы для пациенток, что позволяет предотвратить негативное отношение многих женщин к профилактическим осмотрам. Для первичного обследования нужны только паспорт и полис ОМС.

В 2023 году центр женского здоровья «Белая роза» появится и в Перми. Его открытие будет приурочено к 300-летию города. Такое решение было принято в ходе рабочей встречи членов правительства Пермского края, депутатов Госдумы РФ, пермских врачей с руководством Фонда социальных и культурных инициатив, возглавляемого Светланой Медведевой. Именно этот фонд является создателем Фонда социальных и научных инициатив в области женского здоровья «Белая роза» и ежегодно проводит благотворительную акцию, цель которой – сбор средств на создание новых медицинских центров в регионах России.

Участники совещания в Перми обсудили помещения для размещения медцентра и наличие в регионе необходимых специалистов

- Ключевое отличие центров «Белая роза» от обычных женских консультаций в том, что концепция их работы основана не только на бесплатном, но и максимально оперативном проведении диагностики рака молочной железы, - отметил депутат Госдумы РФ, член Комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Михаил Кизеев, отвечая на вопрос министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень. - Среднестатистическая женская консультация принимает за год порядка 7-8 тысяч женщин. Центры «Белой розы» за тот же срок, тоже на бесплатной основе принимают 35-37 тысяч женщин. Такую значительную разницу обеспечивает тщательно продуманный алгоритм приема пациенток, разработанный специалистами этого проекта.

- Главное отличие медицинских центров проекта – лаконичный оптимизированный цикл обследования, который позволяет получить полный результат всего за одно посещение, - рассказал генеральный директор Фонда социальных и научных инициатив в области женского здоровья «Белая роза», директор дирекции социальных проектов ФСКИ Юрий Колбасюк. - Хороших гинекологов и онкологов много и в поликлиниках, которые принимают по полису ОМС. Однако в таких медицинских заведениях весь цикл осмотра специалистами и прохождения исследований с учетом системы отсрочки записи на прием иногда занимает до двух месяцев. Но в «Белой Розе» вся первичная диагностика проводится в течение двух-трех часов. При наличии показаний также берется анализ крови на онкомаркеры. Второй раз посетить центр необходимо уже для получения результатов анализов и заключения врача.

- Благотворительный проект «Белая роза» крайне важен для Пермского края, так как сможет создать все условия для поддержания здоровья жительниц края, - уверен депутат Госдумы РФ от Пермского края, один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин. - Его успешный опыт - отличный пример того, как такую важную задачу можно решать силами общественной организации при поддержке региональной власти. А эффективная модель организации первичной диагностики онкологических заболеваний женской репродуктивной системы не только поможет самим женщинам ежегодно проходить необходимые медосмотры, но и позволит привлечь внимания общества к задаче профилактики онкозаболеваний в целом.

Напомним, что проект по сбору средств на центры «Белая Роза» стартовал в декабре 2010 года, когда в Большом Кремлевском дворце состоялся концерт с участием звезд мировой оперы. С этого момента Рождественская акция проводится ежегодно. Благодаря помощи и содействию неравнодушных людей клиники «Белая роза» могут работать и спасать человеческие жизни.