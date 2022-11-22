В Перми стартовал конкурс “Клиника года 2022”

Фото: архив КП

«Комсомольская правда» в очередной раз организовала конкурс “Клиника года”, который позволяет познакомить жителей нашего региона с лучшими врачами и клиниками. Со специалистами, которым можно доверить самое ценное - свое здоровье. Цель проекта – чтобы как можно больше людей узнало о современной медицинской помощи, стандартах диагностики и безопасного лечения.

В голосовании в 2022 году примут участие медицинские центры и клиники самых разных профилей – многопрофильные центры, стоматологические и реабилитационные клиники, медико-психологические центры и многие другие.

Лучших выберут читатели KP.RU.

Клиники представлены в следующих номинациях:

1.Прогрессивные технологии и высокий уровень клиентского сервиса

2. Доступность профессионализм и качество мед услуг

3. Современные технологии, высокий уровень сервиса и слаженная работа квалифицированного персонала

4. Ультрасовременные методы лечения, постоянное развитие и безупречный сервис

5. Инновационный подход к обеспечению качества диагностики и лечения

6. Комплексный подход в лечении, диагностике и профилактике

7. Высокое качество, надежность и доступность передовых технологий

8. Высокие стандарты медицины

9. Высокие стандарты качества лечения

10. Внедрение современного комплекса технологий по восстановлению здоровья

11. Высокоэффективные методики лечения и реабилитации

С Положением о проведении конкурса «Клиника года – 2022» можно ознакомиться по ссылке.

Врач года

В рамках конкурса «Клиника года – 2022» мы впервые открываем раздел “Врач года”. Доктора расскажут о том, как выбрали свою профессию, чем они гордятся, как проводят свободное время… Конечно же, они поделятся самыми интересными историями из своей медицинской практики. Это будут врачи самых разных специальностей – терапевты, хирурги, стоматологи, травматологи, гинекологи, косметологи и многие другие.

Здоровые новости

В этой рубрике мы будем публиковать полезную информацию о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Познакомим читателей с достижениями медицины региона, расскажем об особенностях работы врачей и медицинских сотрудников, обсудим новейшие технологии и методы лечения.

Лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!»

Это новый конкурс среди врачей – участников проекта. Доктора расскажут о своей работе и поделятся интересными историями, а посетители сайта поставят “лайки” за лучшие истории и фото врачей. Тройка победителей, набравших самое большое число лайков, получат призы.