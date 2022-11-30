В Чусовом прошел экологический фестиваль «Город без пластика»

Фото: «Кванториум Фотоника».

«Принеси пластик на переработку – получи мастер-класс в подарок», - под таким лозунгом прошел экологический фестиваль «Город без пластика» в школьном Кванториуме города Чусовой. Его главной целью стало привлечение внимание к проблемам утилизации пластиковых отходов на территории современных городов.

Мероприятие прошло для школьников 7-17 лет, а также их родителей, бабушек и дедушек. Инициатором и организатором фестиваля выступил пермский Детский технопарк «Кванториум Фотоника». Для участия достаточно было принести пластиковые отходы, которые сегодня выбрасывают вместе с обычным бытовым мусором.

Фото: «Кванториум Фотоника».

- Я рада, что в наш маленький город приехали специалисты из Детского технопарка «Кванториум Фотоника» и провели для нас ЭКО-мастер-классы, - рассказала Елизавета, участник экологического фестиваля «Город без пластика». - Понравилось то, что педагоги освещают тему экологии, в наше время это очень актуально. Все дети должны понимать, что природу нужно беречь. На мастер-классах было очень интересно.

Участники мероприятия прослушали лекцию по экологии, увидели презентацию аппарата по переработке пластика, приняли участие в эко-квизе и мастер-классах по 3D-моделированию, где печатали на 3D-принтерах, используя переработанный пластик, создали индивидуальные рисунки на ЭКО-сумках и подарили вторую жизнь бумаге.

Фото: «Кванториум Фотоника».

- Мы узнали много нового, например, о способах переработки мусора, различных видах загрязнения окружающей среды, последствиях загрязнения и так далее, - поделилась Лилиана, участник экологического фестиваля «Город без пластика». - Нам дали возможность поучаствовать в разных мастер-классах и квизе. Можно было самому раскрасить шопер или создать значок на 3D-принтере, а за участие в квизе мы получили призы. Было очень интересно и увлекательно.

Собранные на фестивале пластиковые отходы будут утилизированы специальным образом. Проект одного из воспитанников Детского технопарка «КванториумФотоника» - это «PET-преобразователь», специальное устройство, которое перерабатывает отходы пластика в филамент для 3D-принтера. Это изобретение заняло первое место на Международной Выставке Юных Изобретателей 2021 – IEYI 2021 (Макао, Китай) и значительно удешевляет процесс печати для непрофессиональных пользователей.

Фото: «Кванториум Фотоника».

- С помощью нашего проекта мы можем перерабатывать пластиковые бутылки в филамент для 3D-печати, - рассказал Даниил Богданов, автор проекта «PET-преобразователь». - Тем самым мы решаем сразу две проблемы: устраняем пластиковые отходы и делаем дешевый филамент -обычно он дорого обходится для потребителя.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Очистим город от пластика», при поддержке конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-партнерство» города Чусовой, с целью экологического просвещения детей, подростков и молодежи в сфере утилизации отходов.