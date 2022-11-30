В Перми показали отрывки из оперы «Танго с коровами» по одноименной поэме Василия Каменского

Фото: Министерство культуры Пермского края

Предварительный показ оперы пермского композитора Игоря Машукова «Танго с коровами» прошел в «Триумфе». Написана она по одноименной железобетонной поэме Василия Каменского. Кто принял участие в опере и как публика встретила авангардное произведение рассказал композитор Игорь Машуков в эфире радио «Комсомольская правда» Перми 96.6 фм

Почему поэма по которой поставлена опера называется железобетонная?

- «Танго с коровами» это книга Василия Каменского, которая написана в жанре железобетонных поэм. Железобетон это материал, который был очень популярен в начале века, когда жил Каменский. Оттолкнувшись от структуры этого материала, он создал такой эксперимент : делил лист, подобно цементовой арматуре, на секции и исписывал их текстом. Он мог спокойно эти секции комбинировать. И эта находка Каменского позволила ему размещать поэму на одном листе, поэтому и жанр назван железобетонные поэмы.

Фото: Министерство культуры Пермского края

Как это отразилось на музыке?

- Идею монтажа Каменского я так же подхватил в своей музыке. У меня очень много такой комбинаторики, строчка оттуда взята, строчка отсюда взята, строчки отдельные повторяются при пении. Так же книга напечатана на дешевых обоях того времени, и поэтому с одной стороны заумный текст, а с другой стороны такие мещянские цветочки. Эту идею подхватил и я: серьезная академическая музыка и оборотка- музыка для простых людей, для тех, которым зашла бы оборотная сторона книги «цветочки». Каменский говорил: «Если ты потратил 1 р 10 копеек на мою книгу и тебе не понравилось, не расстраивайся ты можешь перевернуть и оклеить свою комнату как обоями». Оттолкнувшись от этой идеи я написал 4 части, которые так и называются «музыкальные обои», они изложены более демократичным языком и вообще в духе современной, танцевальной музыки.

Фото: Министерство культуры Пермского края

Почему обратились к Каменскому?

В 2005 году поплыл на теплоходе «Василий Каменский», у нас был совет по культуре у главы. Я стал читать Каменского и когда прочел «Железобетонные поэмы» поразила книга своим дизайном и новаторскими поисками четвертого измерения и каким-то духом особым. Чувствуется молодость, оптимизм, сделано эпатажно, круто ! В том время это видимо была самая провокационная поэзия.

Опера называется «Танго с коровами», почему такое странное название?

-Долго не мог понять, почему такое название. С одной стороны это эпатажное соединение несоединимого, знаете у Маяковского «Флейта позвоночника» и другие стихи, но это как бы такой поверхностный уровень. Для себя я это объяснил так, в 1912 году Каменский в Варшаве разбивается на аэроплане на показательных выступлениях . Его привозят под Пермь, в его в деревню для восстановления. Напомню, что он был одним из первых авиаторов России и авиатор Прикамья. Авиаторы были очень популярные люди, как сейчас космонавты. Василий Каменский был блестящий молодой красивый человек, но он разбивается. После своих блестящих лекций в европейских городах он оказывается в глубинке, одинокий и больной. Его окружали, леса, поля, люди крестьяне и коровы. Благодаря этому возник такой образ – танго из его прошлой жизни и корова - это то, что его окружало в жизни нынешней и возникло такое название «Танго с коровами»

Фото: Министерство культуры Пермского края

Кто исполнял оперу? Как долго вы ее готовили?

- Хочу отметить музыкального руководителя этого проекта заведующую кафедрой хорового дирижирования ПГИК, проректора, яркую личность, музыканта Татьяну Иванову. Заручился ее поддержкой с самого начала, она смотрела как я создаю оперу и постепенно начала втягиваться в процесс, подбирать музыкантов, электронику. Весь процесс подготовки у нас занял три года. Вот наконец отрывки из оперы показали в частной филармонии «Триумф». Премьера назначена на 29 мая 2023 года, как часть проекта Пермского музыкального колледжа «Услышать Пермь» к 300-летию Перми.

Фото: Министерство культуры Пермского края

Еще я бы хотел отметить актера и певца Александра Смирнова. Для него Каменский какая-то своя тема, он хорошо знает его творчество и у него свое отношение есть к этой поэзии. Он замечательно читал стихи Каменского. Я так же сказал бы, что все певцы очень здорово прониклись духом Каменского, здорово пели, здорово интонировали. Наши артисты из театра оперы и балета, пермской краевой филармонии подключились к проекту, музыканты города Перми, студенты института культуры, музыкального колледжа. Образовалась команда людей увлеченных творчеством Каменского. Это здорово и неожиданно!

Фото: Министерство культуры Пермского края

Как зритель воспринял?

Мы показали оперу в трех столицах: Уфе, Ижевске и Казани. И наконец мы показали в Перми. Везде воспринимали ее очень хорошо, позитивно. Я думаю что здесь дело еще и в том, что этот заряд энергии и оптимизма, который смог вложить в свою поэзию Каменский он заражает людей, заразил меня и через меня стал транслироваться и на публику. Самое главное это дух Каменского, все вокруг формируется благодаря ему. Артисты здорово пели, с мощной энергией и оптимизмом, это те эмоции которым людям не хватает в сегодняшней жизни