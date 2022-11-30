ВИЧ: это нужно знать, чтобы жить

В Центре по борьбе со СПИД находятся на диспансерном учете около 27 тысяч человек. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Это смертельная болезнь, которая унесла жизни сотен тысяч людей во всем мире. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в десятках стран проводятся просветительские акции и памятные мероприятия, посвященные жертвам страшной болезни.

О том, какая ситуация с ВИЧ-инфекцией в Пермском крае, рассказала заместитель главного врача по медицинской части «Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Оксана Микова.

Оксана Микова лечила самых первых ВИЧ-инфицированных пациентов, которых госпитализировали тогда в боксированные палаты. Фото: личный архив. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Прикамье в десятке антилидеров

- В медицине я работаю около 30 лет, начинала в Краевой инфекционной больнице и видела самых первых ВИЧ-инфицированных пациентов, которых лечили тогда в боксированных палатах, - говорит доктор. – В Центре по борьбе со СПИД я работаю почти десять лет и могу сказать, что за эти годы эпидемия очень изменилась.

С момента первого случая СПИД, зарегистрированного в Пермском крае, болезнь была подтверждена уже более чем у 45 тысяч пациентов.

Последние пять лет в Прикамье отмечается снижение заболеваемости, но край все равно продолжает находиться в десятке антилидеров по стране, как регион, неблагополучный по ВИЧ-инфекции. В 2021 году мы заняли шестое место.

- Сейчас в Центре по борьбе со СПИД находятся на диспансерном учете около 27 тысяч человек, - объясняет Оксана Микова. - Средний возраст ВИЧ-инфицированных пациентов от 35 до 45 лет, а это - самый активный и трудоспособный возраст. Но случалось и такое, что положительный диагноз получила 80-летняя пациентка, которая обратилась в больницу по поводу плановой операции по шунтированию и прошла обследование. Оказалось, женщина много лет жила с инфекцией, и выявить ее удалось случайно, во время забора крови для подготовки к операции.

На стенде в центре по борьбе со СПИД можно узнать подробности о страшной болезни. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Изменился способ передачи заболевания

- Отмечу, что за последние годы изменился путь заражения этим заболеванием, - отмечает доктор. - Раньше это был преимущественно парентеральный путь, то есть при использовании нестерильного шприца при употреблении наркотических средств, а с 2013 года заражение СПИД стало чаще происходить половым путем при случайных половых связях. И такое сейчас наблюдается в 80% случаев.

Произошли колоссальные изменения и в социальном статусе ВИЧ-инфицированных. Это уже не наркоманы и не лица с низкой социальной ответственностью, а обычные люди трудоспособного возраста: преподаватели, медработники и простые граждане, работающие на пермских предприятиях.

К слову сказать, СПИД - это очень коварное заболевание, и первые 10 лет человек может совсем не чувствовать никаких изменений в своем здоровье. Только потом болезнь может дать о себе знать. А при отсутствии лечения начинают присоединяться и другие заболевания, не исключен летальный исход.

- Если у вас ранее были случайные незащищенные половые контакты, то нужно обязательно обследоваться, - советует Оксана Микова. - Это бесплатно. Специально к 1 декабря, чтобы выявить ВИЧ-положительных пациентов, Центр по борьбе со СПИД проводит акции «Узнай свой статус» в местах массового скопления людей. Все желающие могут обследоваться.

Что должно насторожить человека в состоянии его здоровья? То, что раньше никогда не было ему свойственно: частые ОРВИ, пневмонии, кожные высыпания, грибковые проявления: кандидозы полости рта, не свойственные здоровым людям. Через несколько лет инфицирования может присоединиться туберкулез. И это состояние уже рассматривается, как тяжелый иммунодефицит.

Важно знать, что излечить СПИД невозможно, но с этой инфекцией можно жить столько, сколько человеку отмеряно.

Центр по борьбе со СПИД находится в микрорайоне Нагорный. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Главное - выявить тех, кто имеет это заболевание, - говорит врач. - Чем раньше это будет сделано, тем лучше для самого пациента и людей, которые его окружают. Ведь если заболевший пациент получает антиретровирусную терапию, он становится неопасен для полового партнера и всех членов своей семьи.

Антиретровирусная терапия сейчас достаточно современная. В арсенале врачей около 20 препаратов, которые можно комбинировать в зависимости от состояния, возраста и приема других препаратов. Есть даже такой препарат, который можно принимать только один раз в сутки. Важно: получать антиретровирусную терапию нужно пожизненно, для пациентов она абсолютно бесплатна.

Если человек живет не в Перми, а в городах или населенных пунктах Пермского края, то медицинскую помощь он получает в лечебном учреждении по месту жительства.

ВИЧ у детей

Существует еще один путь передачи этого тяжелого заболевания - это перинатальный: от ВИЧ-положительной матери к новорожденному ребенку. Всего в Пермском крае было рождено около семи тысяч детей от ВИЧ-инфицированных мам, но на учет с положительным диагнозом поставлено лишь 335 малышей.

В центре СПИД пациентам проводят исследования на специальном оборудовании. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Этот путь передачи составляет менее 2% и наша главная цель - свести этот показатель до нуля. Этот путь управляемый, и наша задача сделать так, чтобы дети рождались здоровыми. Если соблюдены все меры перинатальной профилактики, то передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку равна нулю. Чтобы избежать передачи болезни своему будущему ребенку, мама должна планировать появление ребенка заранее и начинать антиретровирусную терапию до наступления беременности.

Но даже если женщина узнала о своем положительном статусе во время беременности, шанс, что ребенок родится здоровым, остается. Для этого в «Центре по борьбе со СПИД» созданы все условия, работает целая команда врачей отделения «Материнство и детство»: акушеры-гинекологи, педиатры, психологи.

После появления на свет ребенок ВИЧ-положительной матери принимает специальные препараты, находится на искусственном вскармливании и постоянно наблюдается врачами. Если диагноз не подтверждается, малыша снимают с учета.

- Но бывает, что болезнь ребенку все-таки передается. Для мамы и семьи это огромная проблема. Он вырастает и начинает задавать вопросы, почему он долгие годы вынужден принимать препараты. Мама не всегда может найти слова, чтобы объяснить ребенку это, и наш детский психолог сам сообщает подростку с ВИЧ-положительным статусом о его диагнозе.

К слову сказать, дети с положительным ВИЧ-статусом принимают лекарственные препараты и ходят в те же школы и детские сады, что и остальные дети. Об их диагнозе в коллективе не знают. Всю медицинскую помощь, которая не касается их положительного диагноза, такие дети получают в обычных поликлиниках по месту жительства.

Понятно, что не только у ребенка, но и у взрослого человека всегда рушится мир, когда он узнает о своем положительном результате на ВИЧ-инфекцию. Поэтому и с взрослыми пациентами на первом этапе всегда работает целая команда врачей, в состав которых обязательно входит психолог.

- Главное, чтобы человек правильно принял диагноз и сделал правильный выбор с точки зрения начала получения лечения. Кроме работы с психологом, пациента уведомляют о его диагнозе, он подписывает информированное согласие, что не будет распространять инфекцию, и что несет за это уголовную ответственность.