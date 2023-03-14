Третью часть фильма про Ивана Семенова будут снимать зимой

Банда Ивана Семенова готова к новым съемкам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экспертный совет Пермской кинокомиссии отобрал фильмы, за съемки которых кинематографистам вернут часть денег в качестве рибейта. На субсидии претендуют 10 кинофильмов и 5 сериалов, которые будут снимать в Пермском крае.

Это фильм режиссера Олега Штром «Патриот» (16+) о руководителе легендарного подразделения «Альфа» Геннадии Зайцеве. «Культурная комедия» (12+) режиссера Владимира Котта, сюжет которой посвящен алчному чиновнику, который решает нажиться на сфере культуры. Съемки начнутся в мае.

Драма «Вы меня видели?» (16+) сценариста и режиссера Екатерины Волковой расскажет о таинственном исчезновении 14-летней девочки.

Три фильма собирается снимать режиссер Антон Богданов. Во-первых, это третья часть приключений Ивана Семенова (6+). Завершение трилогии о приключениях неутомимого хулигана будут снимать зимой. Во-вторых, драма «Каждая минута» (12+) о том, как опытного врача и его 12-летнего сына накрывает в машине снежной лавиной. И фильм «Отец Павел» (12+), созданный по рассказу протоиерея Сергея Баранова. В центре сюжета – история жизни простодушного, никому не приметного пермского священника, которая вдруг возвышается до событий библейского масштаба.

Дорожная история «Про Маньпупунер»(12+) станет режиссерским дебютом Ивана Добронравова.

Съемки трагикомедии «Последний пионер» (12+) Александра Андреева пройдут в родных местах режиссера – Коми-Пермяцком округе. В центре сюжета - столичный менеджер, который решает бросить все и уехать в родное село на поиски счастья.

Свердловская киностудия снимет комедийную мелодраму «Втроем» (16+) про то, как сотрудница министерства культуры Даша отправляется в командировку по Пермскому краю с компаньоном, которого навязал ей ревнивый муж.

Режиссер Олег Фомин снимет сразу два очень разных фильма - фантасмагорическую комедию «Желтый кролик» (16+) и многосерийный военный детектив «Операция Карпаты» (16+) о том, как советское командование решает внедрить в бандеровское подполье своих людей.

Остросоциальный сериал «Последний год» (16+) будет посвящен проблемам преодоления стереотипов и буллинга.

Криминальный сериал «Холод» (18+) расскажет о мести девушки Жени за убитую семью.

Сериал «Лихие» (18+) режиссера Юрия Быкова – драма о лихих девяностых, основанная на реальных событиях, происходивших в Хабаровском крае.

И многосерийная мелодрама «50+ и прочие обстоятельства» (16+) о трех подругах, которые недавно вышли на пенсию и пытаются найти свое место в резко изменившейся жизни.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru