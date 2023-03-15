Жилой комплекс «Медовый» от СПК – серебряный призер премии «ТОП ЖК-2023»

Фото: СПК

Комплекс занял второе место в категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае, доступное жилье». Всего за победу в этой номинации боролись 11 жилых комплексов. Объявление победителей конкурса состоялось в рамках Российской строительной недели в Москве.

Конкурс ТОП ЖК проходит четвертый год подряд. На нем определяются лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство.

В этом году в конкурсе участвовали 1 513 номинантов. В оценке жилых комплексов-новостроек участвует более 400 независимых экспертов. В состав конкурсной комиссии входят руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций. Также в работе комиссии участвуют представители 56 регионов (региональная часть жюри), большинство из которых являются министрами или заместителями министра строительства соответствующего региона. Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам.

Награда премией ТОП ЖК является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилого комплекса.

Фото: СПК

ЖК «Медовый» реализуется с 2013 года. На участке возведено уже около 160 000 кв.м. жилья, в настоящее время ведется строительство 5 и 6 кварталов. В перспективных планах СПК – строительство детского сада в 8-м квартале комплекса, он будет расположен на первом этаже одного из домов.

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф

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