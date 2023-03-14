«Снял 300 рублей на лекарство, а теперь должен 11 тысяч»: пермяк через суд пытается расторгнуть договор с банком

Кредитную карту пенсионеру фактически навязали в банке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это ж получается, 730% процентов годовых, а в листочке было написано 0%, - пожаловался в редакцию «Комсомольской правды» 64-летний пермский пенсионер Александр Кокорышкин.

Всю свою жизнь пермяк проработал конструктором и оператором станков с ЧПУ и заработал пенсию в 14 тысяч рублей. Живет он один, у его взрослой дочери своя семья, она платит ипотеку.

13 апреля 2021 года мужчина подписал договор с пермским филиалом крупного российского банка и получил кредитную карту с лимитом 10 тысяч рублей и платой за пользование деньгами 100 рублей в день. Говорит, ему фактически навязали эту карту, а через неделю деньги действительно понадобились.

- У меня пенсия 21 числа, а 20-го у меня разболелись и распухли ноги, поэтому я решил снять 300 рублей и купить на них мазь, которая раньше мне помогала, - рассказывает свою историю мужчина. – Деньги снял, мазь купил. На следующий день получил пенсию, пришел в банк. Отдаю 400 рублей и говорю, закройте мне кредит, но менеджер отвечает: «Ваша карта заблокирована, а у нас руководства сейчас нет». У меня, если честно, голова в тот момент совсем не этим кредитом занята была, у меня ноги, как столбы были, и я пошел домой. Пришел снова через три дня, а с меня просят уже не 400, а 700 рублей! Почему? У меня ведь вся пенсия распределена: квартплата, коммуналка… Я отдал 400 и ушел, больше у меня не было.

А 2 июня Александр Вадимович экстренно попал в больницу. Оказалось, что ноги начали болеть и опухать из-за проблем с сердцем. Там пенсионер провел не одну неделю.

- И пока я лежал в больнице, мне начали звонить из банка и спрашивать, мол, когда деньги отдавать будете? – жалуется пенсионер. – И суммы как счетчик замелькали: 1000, две, три, пять. К августу по этому договору я оказался должен 8000 рублей! Я просто в шоке был от такой ситуации. Я никогда не пользовался подобными кредитами, а тут до пенсии мне не хватило одного дня, и я так влип!

Считая, что действия банка незаконны, Александр Вадимович обратился в районный суд с требованием расторгнуть грабительский договор, но проиграл. Суд посчитал, что истец сам лично и добровольно подписал договор и сам потом просрочил задолженность. Чтобы обжаловать это решение, пенсионер обратился в вышестоящую инстанцию, но краевой суд оставил решение районного суда без изменения.

Но пермяк не успокоился и подал жалобу в Седьмой кассационный суд в Челябинске и вновь проиграл.

- Я обращался даже в Центробанк, который выдает банку лицензию, но мне ответили, что в отношения между банком и клиентом он не вмешивается, - говорит мужчина. – Сейчас я готов дойти до Верховного суда, чтобы обжаловать решение и расторгнуть договор. По всем их подсчетам сейчас я должен 11 тысяч рублей, но я считаю, что на пенсионерах так наживаться нельзя!

Каждую неделю должнику теперь звонят коллекторы, требуют погасить долг и грозят описать имущество. А Александр Кокорышкин пытается найти адвоката, который поможет ему отстоять свою правоту в Верховном суде. Правда, пенсионер пока не знает, как сможет оплатить ему его работу.

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