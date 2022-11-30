Кирилл Олегович Филик: «Решение стать врачом пришло после полученной в детстве травмы»

К травматологу-ортопеду обращаются с самыми разными случаями, получая отличный результат.

8 лет травматолог-ортопед Кирилл Олегович Филик успешно работает с такими заболеваниями, как поперечное и продольное плоскостопие, Hallux Valgus, пяточная шпора, различные артрозы и артриты, остеохондроз, межпозвонковые грыжи и различные спортивные травмы.

Благодаря огромному опыту работы в травмпунктах города Перми он сталкивался с самыми сложными случаями.

- Желание стать врачом-травматологом-ортопедом появилось у меня еще в детстве, - говорит Кирилл Олегович. - В пятом классе я получил травму позвоночника, но мне очень повезло с лечащим врачом. Его профессионализм настолько впечатлил меня, что это повлияло на выбор будущей профессии.

К травматологу-ортопеду обращаются с самыми разными случаями, получая отличный результат. При этом Кирилл Олегович уделяет внимание каждому пациенту, находя индивидуальный подход, ведь эмоциональное состояние больного - важный аспект.

В свободное от работы время увлекается рыбалкой, спортом, чтением книг, проводит время с семьей. Любит гулять пешком, поддерживая позицию, что в день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов.

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