«Центр подологии «Доктор Фут» - первая и единственная клиника подологии с медицинской лицензией в Перми и Пермском крае

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В нашу клинику вы можете обратиться с любыми проблемами стоп и ногтей. В клинике ведут прием подологи с медицинским образованием, врач дерматолог-миколог (специалист по грибковым заболеваниям), оперирующий травматолог-ортопед. В клинике проводят лечение таких заболеваний, как грибок ногтей, вросший ноготь, дистрофии ногтей, кожные заболевания стоп, плоскостопие. Проводим оперативное лечение подногтевого экзостоза и халюс вальгуса (лечение косточки на большом пальце стопы).

Второе направление деятельности центра - косметология. В арсенале клиники ультрасовременные косметологические аппараты и сертифицированные препараты. Высококвалифицированные специалисты владеют всеми современными косметологическими методиками, особенно по самым популярным направлениям: SMAS-лифтинг, удаление новообразований и сосудов любой сложности, эстетическая косметология.

Вся работа клиники строится на 3 принципах: не навредить, сохранить Ваше здоровье и гарантировать качество процедур.

За 5 лет существования, клиника накопила бесценный опыт врачебной практики в лечении заболеваний стоп и ногтей, вышла на современный уровень диагностики, лечения и обслуживания по самым высоким стандартам оказания медицинской помощи.

Приходите в Доктор Фут! Клиника «Доктор Фут» - С заботой о Вашем здоровье!

Телефон: +7 (929) 233-25-30

Сайт: https://doctorfoot.ru/

Адрес: Пермь, ул. Екатерининская, 105, ТЦ «МобиДик», 4-й этаж.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.