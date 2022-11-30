Илья Валерьевич Нечаев: «Самое интересное в моей работе - это поиск»

За долгие годы работы в медицине доктор имеет тысячи благодарных пациентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Илья Валерьевич Нечаев - врач-невролог, мануальный терапевт. Он занимается лечением неврологических заболеваний и болевых синдромов разной локализации. Общий врачебный стаж - более 25 лет. За долгие годы работы в медицине доктор имеет тысячи благодарных пациентов.

С 2017 года Илья Валерьевич Нечаев работает в частной многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья». В рамках проекта «Клиника года - 2022» доктор ответил на несколько вопросов:

- Что для вас медицина?

- Это моя жизнь.

- Почему вы стали врачом?

- Когда был школьником, я не строил планов стать врачом, мне казалось, это сложно и очень ответственно. Но к старшим классам мне начали нравиться естественные науки, и после восьмого класса я поступил в медучилище. К тому же, моя бабушка в свое время выучилась на медсестру и работала акушеркой.

- Каким вы были студентом?

- Разным. На третьем курсе я даже прервал обучение и думал, продолжать ли мне учиться дальше? Потом утроился на работу в неврологическое отделение и понял, что выбрал правильный путь.

- Самое интересное в вашей работе?

- Иногда ответы лежат на поверхности, но самое интересное - это поиск. Причины болевых синдромов бывают разные, и мне, как врачу, нередко приходится подумать над решением вопроса и поискать причину болезни. Нередко я бываю не первым специалистом, к которому обращается пациент. Однако в большинстве случаев мне удается найти способы решения проблемы и найти пути ее устранения.

- Какие они, ваши пациенты?

- Все они очень разные. Недавно был на выездном приеме у пациентки 1922 года рождения, ей 100 лет, и она вполне себе еще ничего! А в целом, мои пациенты - это люди в возрасте от 15 до 100 лет.

- Самый частый вопрос, который задают пациенты?

- «Почему у меня болит?» и «Как решить мою проблему?»

- Что бы вы хотели сказать пациентам, которые к вам не пришли?

- Если нет повода обращаться к врачу-неврологу, это замечательно. Пусть они лучше ходят в кино, театры и занимаются спортом.

- Как вы любите проводить свободное время?

- В кругу семьи: общаться с детьми, ходить в театры.

- Что больше любите читать, смотреть, слушать?

- Классику: классическую музыку, оперу, балет. Увы, удается выходить в театр нечасто.

- Какое желание вы загадали бы золотой рыбке?

- Побольше свободного времени.

- Ваше любимое утверждение, цитата или крылатое выражение?

- «Есть многое на свете, друг Гораций, чего не снилось вашим мудрецам». И это не только про медицину, но и про многие вещи в жизни.

- Как к вам записаться?

- Возможностей много: по телефону клиники «Альфа-Центр Здоровья» +7 (342) 225-03-26, на сайте или в приложении клиники.

Есть противопоказания, требуется консультация специалиста.