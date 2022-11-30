Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» объединяет профессионалов и предлагает пациентам лучшие решения для управления здоровьем

Преимущества «Альфа-Центр Здоровья»:
- высокий уровень профессионализма и квалификации специалистов клиники;
- полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг по доступным ценам в удобное время;
- программы полного комплексного обследования организма (Check-up), которые позволяют получить полную картину состояния здоровья всего за несколько дней;
- современное оборудование от ведущих мировых производителей;
- режим работы специалистов позволяет своевременно получить услуги;
- отсутствие очередей и предварительная запись на прием в удобное время с последующим смс-информированием, как следствие, максимально комфортное посещение клиник;
- экономия времени благодаря возможности записи на прием на сайте;
- удобное расположение в центре города.
Главные ценности клиники:
Изо дня в день обеспечивать высочайшее качество лечения и обслуживания.
Изо дня в день делать свою работу как можно лучше и с удовольствием.
Изо дня в день повышать свой профессионализм.
Изо дня в день быть открытыми друг с другом.
Изо дня в день поддерживать командный дух.
Адрес: Пермь, улица Пушкина, 50.
Телефон (342) 225-03-26.
Сайт: perm.alfazdrav.ru
Телеграм: t.me/alfazdrav
«ВКонтакте»: vk.com/alfazdravclinic
Есть противопоказания, требуется консультация специалиста.