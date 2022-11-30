Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» объединяет профессионалов и предлагает пациентам лучшие решения для управления здоровьем

Преимущества «Альфа-Центр Здоровья»:

- высокий уровень профессионализма и квалификации специалистов клиники;

- полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг по доступным ценам в удобное время;

- программы полного комплексного обследования организма (Check-up), которые позволяют получить полную картину состояния здоровья всего за несколько дней;

- современное оборудование от ведущих мировых производителей;

- режим работы специалистов позволяет своевременно получить услуги;

- отсутствие очередей и предварительная запись на прием в удобное время с последующим смс-информированием, как следствие, максимально комфортное посещение клиник;

- экономия времени благодаря возможности записи на прием на сайте;

- удобное расположение в центре города.

Главные ценности клиники:

КАЧЕСТВО

Изо дня в день обеспечивать высочайшее качество лечения и обслуживания.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Изо дня в день делать свою работу как можно лучше и с удовольствием.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Изо дня в день повышать свой профессионализм.

ЧЕСТНОСТЬ

Изо дня в день быть открытыми друг с другом.

КОМАНДА

Изо дня в день поддерживать командный дух.

Адрес: Пермь, улица Пушкина, 50.

Телефон (342) 225-03-26.

Сайт: perm.alfazdrav.ru

Телеграм: t.me/alfazdrav

«ВКонтакте»: vk.com/alfazdravclinic

Есть противопоказания, требуется консультация специалиста.