В своем последнем слове Тимур Бекмансуров говорил о гуманизме

Свое последнее слово подсудимый Бекмансуров прочитал по бумажке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ровно месяц подсудимый Тимур Бекмансуров будет дожидаться дальнейшего решения своей судьбы. Приговор ему провозгласят 28 декабря. Заслушав на двух последних заседаниях мнения сторон, судья удалился в совещательную комнату.

Накануне гособвинение, напомним, просило назначить подсудимому наказание в виде пожизненного заключения. А на последнем заседании суда 29 ноября Тимур Бекмансуров, убивший шесть человек и ранивший более 40, произнес свое последнее слово.

Сделал он это сидя. В начале судебного процесса, напомним, судья разрешил подсудимому-инвалиду без одной ноги давать показания сидя. Не стал вставать Бекмансуров и для того, чтобы произнести свое последнее слово.

- Ваша честь, свое последнее слово я хочу начать с того, что вину во всех инкриминируемых мне деяниях признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, - читал по бумажке Бекмансуров. – Ущерб, причиненный моими действиями, обязуюсь возмещать из своей пенсии по инвалидности, а также из возможного заработка в исправительном учреждении. При вынесении приговора прошу суд учесть состояние моего здоровья, а именно инвалидность третьей группы, из-за которой я буквально прикован к костылям и инвалидной коляске. А также положительных характеристик с места жительства и учебы и активное сотрудничество с органами предварительного следствия. Я давал полные и развернутые показания как о совершенных мной противоправных действиях, так и об обстоятельствах, предшествующих их совершению. Принимая во внимание обстоятельства совершенного мной преступления, прошу учитывать характер и степень общественной опасности, а также принципы социальной справедливости и гуманизма. Для восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предотвращения совершения им новых преступлений, прошу учитывать в качестве смягчающих обстоятельств состояние моего здоровья, личностную характеристику и отсутствие судимостей. Прошу в процессе принятия итогового решения в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания и не применять в отношении меня максимального наказания. Более мне добавить нечего.

Резонансный суд по делу о нападении на пермский университет начался почти два месяца назад, 5 сентября 2022 года. На заседаниях допрашивали потерпевших и свидетелей, из показаний которых сложилась полная картина шокирующего преступления.

О том, какое наказание понесет виновный в вооруженном налете на пермский университет, станет ясно 28 декабря 2022 года в 11.00.

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