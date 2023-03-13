Синоптики сообщили, что в Прикамье идет ранняя весна

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наконец-то мы дождались оттепели. Но прогревает пока только днем, а ночью улицы подмерзают и к утру превращаются в ледяную катушку. Ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) поинтересовались у синоптика, долго ли будут раскачиваться такие «температурные качели»?

- Сейчас весна недели на две опережает погодный календарь, и за это приходится расплачиваться, - объяснил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Ровной погодой с устойчивым потеплением март никогда похвастаться не мог, так что и дальше днем снег будет подтаивать, а ночью подмерзать.

Синоптик предупреждает, что всю неделю нам придется внимательно смотреть под ноги.

- Во вторник гололед после прошедшего накануне дождя проявит себя во всей красе, тем более, что в регион ненадолго поступит порция холодного воздуха, - прогнозирует Павел Смирнов. - В ночь на среду пройдет небольшой снегопад. А дальше погода станет солнечной и комфортной.

По прогнозам, в четверг и пятницу столбик термометра днем поднимется до рекордных +5…+8 градусов. В выходные по ночам будет подмораживать до -5 градусов, но дни будут по-прежнему солнечными.

- Вполне можно сказать, что мы уже вступаем в весну, причем, с достаточно серьезным опережением графика, - говорит метеоролог. - К концу недели мы увидим, что высота сугробов на улицах стала заметно убывать.