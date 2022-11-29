Сергей Федотов отправил зрителей в «Лес»

Фото: Вадим Балакин

Один из Керчи в Вологду, другой из Вологды в Керчь - на лесной дорожке встречаются два провинциальных актера, комик Счастливцев и трагик Несчастливцев - прошедшие пешком сотни верст, поизносившиеся, без денег… И от безысходности отправляются в имение Гурмыжской – тетки Несчастливцева.

В театре «У Моста» Сергей Федотов поставил романтическую трагикомедию «Лес» по пьесе Островского. По традиции, классическая пьеса поставлена в полном соответствии с авторским текстом и духом.

- У Островского такие яркие интересные персонажи, что нет ни малейшего смысла их осовременивать, чем порой занимаются столичные театры, - считает художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

В пьесе «Лес» Островский сводит вместе не только профессиональных актеров, играющих на подмостках провинциальных театров, но и комедиантов, лицедействующих на сцене реальной жизни. Эгоистичная и жадная Гурмыжская изображает бескорыстную «благодетельницу рода человеческого». При этом она быстро меняет свою манеру поведения в зависимости от того, с кем говорит. В этой роли очень естественна Анастасия Перова.

Недоучившийся гимназист Алексей Буланов долго играет подобострастного льстеца, опасаясь быть изгнанным из богатой усадьбы и благополучной жизни. Но едва понимает, что может стать не жалким приживалом, а хозяином усадьбы, тут же раскрывает свое истинное лицо заносчивого и хамовитого нувориша. Актер Алексей Улановский, пожалуй, излишне переигрывает в первой ипостаси своего героя, до абсурда преувеличивая его пресмыкание перед Гурмыжской. Зато во второй ипостаси он чувствует себя так же уютно, как в том халате, в котором Буланов выходит поутру из спальни любовницы.

Не зря в финале произносит Несчастливцев: «Комедианты? Нет, мы артисты, а комедианты — вы... Вы комедианты, шуты, а не мы». В роли трагика – Владимир Ильин. И второе действие спектакля превращается буквально в его бенефис.

Постановка спектакля осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза театральных деятелей Российской Федерации.