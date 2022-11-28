В кинотеатре «Премьер» идет выставка работ художницы Елены Кутузовой

Фото: Евгения РОМАНОВА

До 10 декабря в кинотеатре «Премьер» можно посетить персональную выставку московской художницы Елены Кутузовой. О своей технике и о том, что ее вдохновило создать проект «Города», она рассказала на радио «Комсомольская правда» Пермь (96.6 FM).

Фото: Евгения РОМАНОВА

Расскажите о своей технике « двойного изображения». С чего все началось?

- Было обидно, когда гаснет свет и с отсутствием света на картине ничего не видно. Эта ситуация заставила меня произвести огромные поиски. Как сделать так чтобы картины в темноте смотрелись красиво? Так на одной из выставок пришел химик, он синтезировал люминофоры, в книге отзывов и предложений написал: «все хорошо, а давайте попробуем по-другому». Эта встреча изменила мне всю жизнь. Я долго искала свое место в искусстве, мне не хотелось никому подражать. Мою технику нельзя повторить, краски делаю сама и запатентованная технология. Получается на одном полотне рассказаны сразу две истории. Первый слой заметен при обычном освещении, а второй – прозрачный с добавлением люминофоров – проявляется только при ультрафиолетовом освещении. Над каждой картиной установлена такая специальная лампа.

Фото: Евгения РОМАНОВА

Что такое люминофоры и как вы их используете в живописи?

- Вы наверно в детстве каждый собирали светящихся жучков, сажали их в банку и они там тихо светились. Или когда плывем по морю и видим светящийся планктон – это биолюминисценция, то что создала природа. В природе много таких примеров: светятся грибы, у некоторых животных есть свечение. Это холодный свет, которые выделяют животные, грибы и на основе этого были созданы люминофоры. Светящиеся браслеты, это тоже люминисценция. Светоотражающий эффект на дорожных знаках, одежде. Это тоже люминофоры. Их используют и в медицине и в космической отрасли.

Фото: Евгения РОМАНОВА

Серия работ представленных в Перми называется «Города». Откуда рождались сюжеты?

- Здесь японский сюжет рожден из подарка, подруга подарила томик поэта Босе и я на пять лет я пропала. Я читаю эти 4 строчки хоку и у меня рождается фактически не картина, а фильм и он очень яркий. Видите при обычном свете три японки на чаепитии, а с люминофорами героиня одна, а вдали уже виден замок «Белой цапли» Эта работа тоже на ассоциациях «Луна играющая на скрипке. Амстердам». При свете - девушка, при ультрафиолете - Амстердам. Идея создать серию работ «Города» была задумана много лет назад, когда я поняла, что многие города похожи друг на друга: Венеция на Питер, а Прага на Калининград.

Фото: Евгения РОМАНОВА

Как вам в Перми?

- Мне очень нравится Пермь, настолько трепетной публики давно не видела. Очень важно художнику зритель, потому что он может год сидеть в мастерской и что-то писать, а потом вдруг через год выставляется. Важна эта отдача со зрителем как он, это как воздух необходимо.

Елена Кутузова награждена медалью В. Кандинского от «Европейской Академии Естественных Наук» за особый вклад в мировое изобразительное искусство. Орденом «Холодного света» за создание картин, выполненных люминесцентными красками, за создание люминесцентных красок для художественных работ. Ее работы хранятся в частных собраниях России, Германии, Англии, Индии, Америки, Израиля, Австрии.