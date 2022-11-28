Семья пенсионеров построила дом из бутылок из-под шампанского

Стены сложены не из кирпичей, а из бутылок из-под шампанского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снаружи дом на улице Верховой на окраине Перми особо не отличается от своих соседей – железные ворота, фасад отделан сайдингом. А вот со стороны огорода все стены в зеленых кругляшках - они сложены не из кирпичей, а из бутылок из-под шампанского.

По рублю за бутылку

- Муж прочитал в журнале «Приусадебное хозяйство», что женщина построила парник из бутылок, и тоже загорелся, - рассказывает хозяйка стеклянного дома Зоя Николаевна Саначева. - Парник он сделал из маленьких бутылочек из-под джин-тоника, они у нас в округе везде валялись. Построил всего за 4 дня. И быстрее бы управился, но он еще все горлышки бутылок монтажной пеной заливал. Но зря, и так в парнике очень жарко.

А это тот самый парник, с которого все началось Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А после парника Саначевы замахнулись на целый дом. Но тут уже подручным материалом не обошлось. Для дома бутылки решили брать попрочнее, из-под шампанского.

- Шампанское дешевое было, пили его многие, мы собирали бутылки сами, друзья помогали, - говорит Зоя Симачева. - По кафе и ресторанам ходили, просили, чтобы не выбрасывали тару из-под шампанского, а нам отдавали. Иногда приходилось покупать - по рублю за бутылку.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Причем - только из-под отечественного. Вначале Саначевы брали бутылки и из-под импортного шампанского, но их пришлось отвезти на свалку - стекло у этих бутылок тонкое и хрупкое, не годится для стройки.

Стройматериал собирали долго, лет десять. В итоге набралось 110 тысяч бутылок, хватило даже с лишком - на дом ушло всего тысяч 85.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Без проекта и чертежей

Леонид Саначев до пенсии работал в аварийной службе Горгаза. Про таких говорят - рукастый мужик, он все своими руками делал. И к своему 70-летию исполнил мечту - построил-таки стеклянный дом.

Сначала Леонид Сергеевич пристроил к своему деревянному жилищу летнюю пристройку, неотапливаемую. Потом взялся за основной дом. Укладывал бутылки, как кирпичи, на цементный раствор: горлышками внутрь, донышками на улицу.

- Раствор мешал лопатой в корыте, а когда уже все закончил, дети подарили ему на день рождения бетономешалку, - рассказывает Зоя Николаевна.- Мы так смеялись: вовремя! Сейчас она у нас дома и не живет почти: то соседи, то родственники берут.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свое строительство Саначевы ни с кем не согласовывали – своя земля, что хотим, то и строим. Леонид Сергеевич ни проект не делал, ни даже обычный чертеж. Строил, как вздумалось. Правда, потом это аукнулось, когда решил сделать второй этаж. Но для этого надо было изначально первый этаж укреплять железной арматурой, иначе он не выдержит вес надстройки. А поскольку раньше об этом не подумали, то дом остался одноэтажным.

- Углы он вначале тоже из бутылок выкладывал, но тут ему подсказали, что держаться не будут. Поэтому купил блоки из газобетона, - показывает Зоя Николаевна на углы дома.

Стеклянный дом получился надежным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Баня – и та стеклянная

Строительство заняло всего месяца четыре. В это время Саначевы жили в своем старом деревянном доме – это его фасад, выходящий на улицу, облицован сайдингом. А потом переселились в настоящие хоромы. Общая площадь стеклянного дома - 100 квадратных метров, там и гостиная, и спальня, и кухня, и туалет. Высота потолков – как в «сталинке» - 3,80 метра. Стены внутри обшиты гипсокартоном, сверху наклеены обои. В общем, абсолютно обычные комнаты.

Побывали мы у Саначевых в 15-градусный мороз, но в доме очень тепло, хотя под окном всего одна батарея на газовом отоплении. Воздух внутри бутылок служит отличной теплоизоляцией, поэтому летом в нем стоит комфортная прохлада.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стеклянный дом имеет все блага цивилизации: вода из скважины, централизованная канализация. К нему пристроены баня с предбанником, тоже из бутылок, сверху на стены уложен слой фольги, а потом - вагонка. Дровяная печь, полок, веники… Находясь внутри, и не догадаешься, что баня – стеклянная.

- Очень жаркая баня, пар отлично держит, - не нарадуется Зоя Николаевна.

Все строительство обошлось Саначевым в несколько тысяч – покупать пришлось только цемент и газобетонные блоки.

Били-били, не разбили

Стеклянный дом получился надежным. Хозяйка рассказала, что как-то на спор они решили проверить прочность на беседке, построенной из оставшихся бутылок. Специально били молотком – откололся только кусочек у одной бутылки, да и та была из-под водки. А толстостенные бутылки из-под шампанского даже молотку не поддались.