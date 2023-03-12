В Перми с 15 апреля подорожают разовые и проездные билеты в автобусах и трамваях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На последнем заседании городской думы депутаты предоставили администрации Перми право самой утверждать тарифы на городской общественный транспорт. И в мэрии не замедлили этим воспользоваться.

На официальной странице ВКонтакте «Пермь Первая» появилось сообщение о том, что городская администрация уведомляет пермских депутатов о повышении стоимости проезда с 15 апреля.

Сколько же теперь это будет стоить – проехать в автобусе или трамвае?

Разовый билет обойдется на 2 рубля дороже – за одну поездку придется заплатить 35 рублей. Столько же придется потратить за провоз багажа.

На один рубль подняли также цену на пересадку в автобусе или трамвае – до 18 рублей. Эта льгота, как и раньше, будет действовать в течение 40 минут на обычном маршруте и 60 минут на удаленном и лишь при безналичной оплате.

Пересчитали цены и на все проездные, включая льготные.

Так, «Безлимит на сутки» вместо 124 рублей будет стоить 132 рубля, «Безлимит на полмесяца» подорожает с 891 до 945 рублей, за «Безлимит на месяц» придется выложить вместо 1683 рублей 1785, цена «Безлимита на квартал» вырастет с 4752 рублей до 5040, стоимость «Безлимита на год» предполагается поднять с 12870 до 13650 рублей.

Станет дороже и проездной билет «40 поездок на месяц» - вместо 1188 он будет стоить 1260 рублей.

Льготные категории граждан – пенсионеры, студенты, школьники с 5 по 11 классов, члены малоимущих многодетных семей - по-прежнему смогут приобрести льготные проездные абонементы. Только они станут дороже.

Сейчас, например, абонементы «30 поездок на квартал», который действует в течение 90 дней, и «Безлимит на 15 дней» стоят 693 рублей. А после 15 апреля за них придется заплатить - 735 рублей.

Стоимость льготного проездного абонемента «Безлимит на месяц» поднимется с 990 до 1050 рублей.

В администрации необходимость повышения цен объяснили стремлением приблизить их к так называемому экономически обоснованному тарифу, который недавно был определен в 36 рублей за одну поездку.