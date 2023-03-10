«Это самый крепкий тыл для наших бойцов»: 15 пермячек стали участницами фотопроекта «Жена героя»

Фотопроект «Жена героя» нужен для того, чтобы мужья этих красивых женщин скорее вернулись домой. Фото: ВК «Помощь здесь. Пермский край».

С этих фотографий на нас смотрят 15 пермячек, у каждой своя судьба, испытание, вера и надежда. Все они стали участницами фотопроекта «Жена героя». Глядя на них, видишь, что за каждым нашим бойцом, участвующим в СВО, стоит любящая женщина.

9 марта Пермский край присоединился к общероссийскому фотопроекту «Жена героя». В этот день прошла первая фотосессия, в которой приняли участие 15 женщин. Это матери, жены и сестры участников СВО из Прикамья – контрактников, мобилизованных и добровольцев. Как офицеров, так и рядовых.

В первой фотосессии приняли участие 15 женщин. Фото: ВК «Помощь здесь. Пермский край».

Проект «Жена героя» посвящен тем, кто ждет. Тем, кто верит. Ведь это самый крепкий тыл наших Героев. А нужен он для того, чтобы мужья этих красивых женщин скорее вернулись домой. Живыми и здоровыми.

По задумке авторов «Жены героя», участницы фотосессий примеряют китель своего супруга и с помощью фотографии передают частичку своей души и любви к своему родному человеку.

И участницам фотопроекта понравилось все: организация, работа стилиста, парикмахера, фотографа и даже чай с тортиком.

«Было очень хорошо, тепло», «Большое спасибо тем, кто придумал, организовал и воплотил в жизнь! Это большой труд: предусмотреть и организовать это все», «Я довольна! Цветы, визажисты, чай, тортик - все здорово! Побольше бы таких встреч по хорошему поводу! Хочется увидеть уже готовые фотографии скорее!», - говорят о проекте первые участницы фотосессии.

По задумке участницы фотосессии примеряют китель своего супруга и с помощью фотографии передают частичку своей души и любви родному человеку. Фото: ВК «Помощь здесь. Пермский край».

- Фотосессии пройдут на протяжении всего марта, их организацией занимаются координаторы проекта «Помощь здесь. Пермский край», - говорит руководитель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева. - Кроме того, параллельно прорабатывается вопрос о создании из полученных снимков фотовыставки на площадке исторического парка «Россия – моя история».

О своем желании принять участие в этом проекте жены участников СВО могут написать в группу ВК Помощь здесь. Пермский край.

ВАЖНО

Фотопроект «Жена героя» зародился в Самаре в 2022 году и за несколько месяцев приобрел федеральный масштаб. Его идея принадлежит Екатерине Колотовкиной – супруге командующего 2-й армии.

Проект получил высокую оценку от главы государства. На Первом канале были показаны кадры, как президент России листает альбом. За каждым снимком – своя судьба, свои испытания, вера в счастливое будущее, гордость и преданность.

Эти фотографии, строки из писем – символ того, что за каждым нашим бойцом стоит армия поддержки: семья и невероятно сильная, любящая женщина.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru