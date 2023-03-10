Пермский актер рассказал, как участвовал в экстрим-шоу «Новые звезды в Африке»

Игорь Ознобихин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В это воскресенье, 12 марта в 19.00 на ТНТ покажут первый выпуск экстремально-приключенческого шоу «Новые звезды в Африке».

В этом проекте с восторгом согласился принять участие и известный пермский актер Игорь Ознобихин. Зрителям полюбился его участковый «на районе» в культовом сериале «Реальные пацаны». А раньше Игорь играл в КВН за команду «Парма».

Накануне старта экстрим-шоу желающих пригласили на творческий вечер с Игорем Ознобихиным. Пермяки забросали его вопросами:

- Где все это происходило?

- В Южно-африканской республике, в провинции Лимпопо. Раньше я думал, что Лимпопо придумал Корней Чуковский, оказывается, нет.

- Были ли моменты, когда вы всерьез опасались за свою жизнь?

- Нет, такого не было, это ведь шоу, и там было относительно безопасно. На площадке всего был врач, потому что всякое может быть.

Фотосессия с фанатами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это были самые экстремальные моменты в вашей жизни?

- До этого мне доводилось прыгать с третьего этажа, это тоже было экстремально. Здесь мне пришлось спать в общей комнате, где живут еще 10 человек, и это для меня было очень тяжело.

- Помогало ли вам чувство юмора?

- Как выяснилось, никак не помогало. Лучше бы у меня были другие какие-нибудь качества.

- Какое было самое экстремальное испытание?

- Я думал, что приеду туда, и у меня будет день, да, а то и неделя, чтобы я «вкатился» в проект, понял его условия. А получилось так, что как только мы туда добрались, через полчаса все и началось. А вечером предстояло голосовать, кого-то выгонять, а могут и тебя выгнать. Это было для меня нелегким испытанием.

Игорь во время шоу похудел на 8 килограмм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Как вы относились к людям, с которыми приходилось выживать?

- Это приятные люди – по временам. Я мысленно себя убеждал, мол, это всего лишь игра, этакие веселые старты с осложнениями. И все равно находились поводы для обид и упреков.

- Окружающий мир доставлял дополнительные испытания?

- Конечно. Представьте: днем у нас общей спальне температура по пятьдесят градусов, от жары прячутся кто куда даже насекомые. А в семь вечера солнце садится, и вся эта живность выползает – всякие жуки, пауки. И, ложась спать, я боялся, что кто-нибудь из них заползет в ухо. Многие спали в берушах.

А на испытаниях был случай: боксер Денис Лебедев попросил остановить съемку. Врач положил его набок, залил в ухо воду, и оттуда выплыл жучок. Через некоторое время все повторилось: у него из другого уха извлекли таракана.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Делали ли вам перед поездкой прививки?

- Нет, нам сказали, что там абсолютно безопасно.

- Что было непривычным в обстановке?

- Камеры были повсюду, нас снимали даже ночью, нам объясняли, что это для нашей же безопасности. У нас забрали телефоны, из возвращают на полчаса в день, чтобы сообщить родным, что ты жив здоров.

- Вы приобрели для себя какие-то новые знания, навыки, которые пригодятся вам в жизни?

- Да. Я, например, понял, что мне вполне достаточно половины стандартной порции еды, чтобы наесться. Я похудел килограммов на восемь. Я когда пересматривал видеокадры – не узнавал себя, похудевшего. Это вообще я? Соревноваться приходилось с профессиональными спортсменами при минимальном количестве еды. Я, наверное, никогда в жизни больше не притронусь к бобам и маису. Я с восторгом принял предложение участвовать в этом проекте, я согласился мгновенно, не было ни капли сомнений, ни секунды размышлений.

НАША СПРАВКА

Сейчас в ЮАР продолжаются съемки шоу.

В числе первых в Африку приедут актеры Эвелина Бледанс, Виталий Гогунский, Наталия Медведева и Тимофей Зайцев, блогеры Мария Погребняк и Алина Акилова, борец Торнике Квитатиани, боксер Денис Лебедев и юморист Иван Пышненко.

Каждую неделю в игру будут вступать «новички» вместо выбывших из игры.