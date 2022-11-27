Пермская фигуристка Вика Федянина – одна из тех, кто показал ошеломительный прокат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наши девчонки сегодня творят на льду что-то невероятное, - передает из УДС «Молот» спортивный обозреватель «Комсомолки». – Отточенная техника, артистизм и просто вдохновенные прокаты. Энергетика и поддержка из зала просто бомбическая. Фигуристки чувствуют жар сердец зрителей и выкладываются по максимум.

Пермская фигуристка Вика Федянина – одна из тех, кто показал ошеломительный прокат.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Виктория, это было феноменально!!! Поздравляем вас! – подошли мы к спортсменке сразу после ее выступления. Как вам удалось?

- Спасибо большое! Это ежедневная работа на тренировках и опыт, - просто светится от счастья Виктория. – Мне все очень понравилось. Такая поддержка из зала едет, непередаваемо.

- Что у вас за образ? Принцесса? Фея?

- Нет, это образ секретного агента – как из фильмов, где девушки выступают в роли супер-агентов. Мы вдохновились.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Чувствуется, что настроение у вас просто отличное. Что тренер сказал?

- Похвалила, конечно, но и ошибки сказала, над чем работать. Это только начало.

- Можно ждать от вас четверных прыжков от вас когда-нибудь? Тренируете уже?

- Можно, наверное. Пока был уклон на стабильность прокатов в программе, чтобы каждый прокат был чистый. Перед этим этапом работали на этим, но когда-нибудь в будущем можно попробовать что-то более сложное.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Но тройные прыжки вы уверенно прыгаете, просто блестяще. Можно сказать, что это был ваш лучший прокат в карьере?

- Не знаю. Вполне.

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