Елизавета Туктамышева победила на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию

В конце выступления зал взорвался оглушительными аплодисментами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Без сомнений можно сказать, что для ярых болельщиков фигурного катания самым главным событием на шестом этапе Гран-при стала схватка Алой Императрицы Елизаветы Туктамышевой и восходящей звезды Софьи Муравьевой. Несмотря на то, что разница у спортсменок в 9 лет, именно они являются самыми талантливыми фигуристками современности.

Напомним, после вчерашнего выступления Туктамышева неожиданно уступила Муравьевой чуть меньше трех баллов. Сказалась две ошибки - Императрица споткнулась на дорожке шагов и не докрутила тройной тулуп. В целом же фигуристка выступила ярко, технично и зрелищно. Муравьева же выступила просто безупречно. Превосходно были выполнены тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц плюс тройной тулуп.

И вот наступил решающий день соревнований. Когда Елизавета Туктамышева вышла на лед, зал замер. На костюме из прозрачной ткани красовалась красная роза. Императрица уверенно начала свою выступление, было ощущение, что она не катиться, а плывет по льду «Молота», как лебедь. За каждым ее движением зрители наблюдали с придыханием, каждый ее жест - искусство, а движение рук можно и вовсе оценивать отдельно. Елизавета продемонстрировала безупречный каскад прыжков, все элементы выполняла безошибочно, такое мастерство можно увидеть только на чемпионатах мира. В конце выступления зал взорвался оглушительными аплодисментами, на лице фигуристки появилась легкая улыбка, а на лед полетели мягкие игрушки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Закономерный результат - Алая императрица победила Софью Муравьеву, набрав 239,94 балла за два выступления. О своих эмоциях после выступления Елизавета Туктамышева рассказала журналисту «Комсомолки».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я сегодня каталась, как мне показалось, намного лучше, чем на предыдущем этапе в Москве. Старалась все выполнить после вчерашнего (Елизавета проиграла короткую программу Софье Муравьевой, - Ред.). Все, что поставлено, я действительно все сделала. Старалась хорошо ставить вращения, прыжки. Единственное, есть один коварный прыжок, не могу пока его выполнять. Точнее на тренировках делаю, надо натренировать, видимо. Обидно за него. А в целом сегодня было легко кататься, поэтому я в принципе довольна.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Легче чем в Москве?

- Да.

- Видели, за тебя приехали болеть твои земляки из Глазова. Среди них даже медсестра из садика, куда ты ходила! И они привезли с собой баннер с твоими фото – где ты маленькая и уже взрослая. Часто бываешь на родине?

- Как здорово, спасибо им за поддержку! К сожалению, у меня такой плотный график, не хватает времени доехать до родного города. Последний раз была 8 лет назад.

- Как вам пермский лед?

- Мне понравилось здесь кататься. Лед хороший, качественный. И теплая арена. Для меня это самое важное, чтобы было тепло на льду.

- В начале января вы опять приедете в Пермь?

- Да, я буду выступать в сказке, которую ставит Илья Авербух. Буду кататься на этом же льду, поэтому хорошо, что я уже все попробовала.

- Как сегодня порадуете себя после выступления?

- Всегда эти вопросы! Как-нибудь порадую, конечно. Как – все, наверное, догадываются.

- Выспитесь?

- Хотелось бы, но у нас ранний вылет, так что посмотрим.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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