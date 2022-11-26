10 ярких фото с первого дня Гран-при России по фигурному катанию в Перми

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый день шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию подошел к концу. Спортсмены подарили зрителям море эмоций, продемонстрировав высочайшее мастерство и красивейшие по своему исполнению номера. А зрители в свою очередь зарядили фигуристов невероятной энергией и одинаково болели за каждого фигуриста, вне зависимости от города, который он представлял.

По итогам четырех программ результаты следующие: в ритм-танце лучшими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Второе место судьи отдали паре Юлия Чуркина и Борис Фролов. На третьем месте - София Алексеева и Илья Владимиров.

В женской короткой программы первое место за Софьей Муравьевой. Елизавета Туктамышева, допустив небольшую помарку, стала второй. Третье место у Ксении Синицыной.

В короткой парной программе равных не было питерскому дуэту - Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Сильнейшие фигуристы мира не оставили шансов своим соперникам, показав невероятное спортивное мастерство. Серебро у Дмитрия Евгеньева и Анастасии Мухортовой. Третье место судьи отдали паре Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова.

В короткой программе среди мужчин лучшим стал Евгений Семененко, который набрал фантастические 103.36 балла. Второе место у Алексея Ерохова. Третьим стал Илья Яблоков.

Завтра турнир продолжится, а пока мы предлагаем посмотреть на 20 лучших фото, которые попали в объектив фотографа «Комсомолки».

Елизавета Туктамышева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Софья Муравьева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Алина Горбачева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Софья Тютюнина и Андрей Багин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ксения Синицына Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ксения Говорова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Екатерина Храбрых и Мирон Суслов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Виктория Федянина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Варвара Жданова и Тимур Бабаев Смирнов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Яна Трубинова Владислав Шевнин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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